Denuncian a un alumno de la EPET 7 por agresión sexual, amenazas y extorsión: "Mi hija no quiere ir a la escuela porque tiene miedo"

La familia de una de las jóvenes afectadas manifestó que los hechos sucedieron meses atrás. El denunciado volverá a clases el próximo lunes y piden medidas urgentes.

La familia de una joven de Neuquén capital decidió hacer pública una grave situación. Se trata de una denuncia por presunta agresión sexual, amenazas y extorsión contra un alumno de la EPET N.º 7 , que habría afectado a varias estudiantes del establecimiento educativo.

Luciano , padre de una de las jóvenes presuntamente afectadas, dialogó con Canal 7 y explicó que los hechos denunciados ocurrieron hace varios meses y que habrían involucrado a otras compañeras de la institución.

Este jueves, el hombre se presentó en la Fiscalía para reclamar respuestas ante la posibilidad de que el alumno denunciado se reincorpore a clases el próximo lunes.

“No sabemos a ciencia cierta cuál es el estado psicológico de este chico y qué es lo que puede hacer como represalia por todas las denuncias que se le hicieron o por las medidas que nosotros hemos tomado”, aseguró el hombre del que se reservó la identidad para preteger a la víctima.

Cuál es el hecho denunciado en la EPET 7

De acuerdo con el relato del padre, su hija y otras compañeras que asisten a la EPET N.º 7 de Neuquén capital habrían sufrido hace unos meses “una agresión sexual por parte de un compañero, acompañada de extorsión y amenazas”.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la familia realizó la presentación correspondiente ante la Fiscalía y aseguró haber seguido los pasos legales que le indicaron.

Además, el hombre explicó que tendría conocimiento de otra familia que también realizó una presentación. “También entiendo que hay varias chicas más que no hicieron nada por miedo o porque sus padres no actuaron”, agregó.

Según explicó, el alumno denunciado fue apartado temporalmente del establecimiento mientras avanzaba el procedimiento. Sin embargo, la familia fue informada de que el próximo lunes volvería a cursar clases.

“Evidentemente, Fiscalía no tomó ninguna decisión, ni tampoco le indicó a Supervisión Técnica ni a la dirección del colegio qué es lo que tienen que hacer”, remarcó el denunciante.

El padre también explicó los motivos que lo llevaron a presentarse nuevamente ante las autoridades judiciales.

“Hoy vengo a tratar de hablar con el fiscal, a ver si me da alguna respuesta acerca de por qué motivo no se hizo nada, ya que el lunes de la semana que viene el chico se reincorpora nuevamente a la escuela, con todos los perjuicios que eso pueda ocasionar a las chicas afectadas”, manifestó.

Temor por posibles represalias

Ante el inminente regreso del alumno denunciado al establecimiento educativo, la familia reclama medidas que permitan resguardar a las estudiantes presuntamente afectadas.

“Mi hija hoy me planteó que no quiere ir a la escuela porque tiene miedo”, enfatizó.

Al mismo tiempo, manifestó su preocupación por las posibles consecuencias que podría tener la reincorporación del joven, especialmente por el temor de su hija ante eventuales represalias.

“No sabemos a ciencia cierta cuál es el estado psicológico de este chico y qué es lo que puede hacer como represalia por todas las denuncias que se le hicieron o por las medidas que nosotros hemos tomado”, sostuvo. “No sabemos a ciencia cierta cuál es el estado psicológico de este chico y qué es lo que puede hacer como represalia por todas las denuncias que se le hicieron o por las medidas que nosotros hemos tomado”, sostuvo.

Cómo sería el regreso del alumno denunciado a la EPET 7

La familia de la joven denunciante manifestó que, desde el área de Supervisión, le informaron sobre una serie de medidas preventivas que se implementarían durante la reincorporación del estudiante.

Según detalló, durante aproximadamente 15 días el alumno contaría con el acompañamiento de un tutor y tendría restricciones para utilizar su teléfono celular dentro del establecimiento.

Además, "la idea de ellos es cambiarlo de curso y tratar de que no se crucen en los talleres o en las horas que tienen en común".

"La realidad es que eso no me da ninguna solución”, aseveró.

Finalmente, el progenitor de una de las víctimas cuestionó la respuesta que, según su testimonio, recibió la familia por parte de las autoridades educativas y judiciales. “Hago esta nota y vengo a exponerme de esta manera porque siento que ni desde la escuela se hizo un acompañamiento ni desde Supervisión”, concluyó.