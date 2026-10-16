Una especialista explicó por qué crece su presencia y señaló una buena acción de los vecinos como factor clave. Y pidió cuidarlos: “No son una peste”.

La curiosa razón por la que cada vez se ven más loros en una importante ciudad de la Patagonia.

En este octubre de 2026 , los vecinos de Comodoro Rivadavia, en Chubut , vienen notando que los loros barranqueros aparecen en más barrios y en bandadas cada vez más numerosas, en un fenómeno que disparó preguntas y en algunos casos, también preocupación.

Ante ese escenario, Evangelina Lastra, docente de Ornitología de la UNPSJB , buscó llevar tranqwuilidad y explicar las razones de un fenómeno vinculado al ciclo migratorio anual de estas aves, que se repite año a año y no es tan excepcional, aunque reconoció que pueden notarse algunos cambios, asociados a un factor: los árboles de la ciudad.

“Si prestás atención, es algo que se está dando desde hace muchos años ya, y que los loros aparezcan hacia fines de septiembre y durante el mes de octubre es normal”, afirmó la especialista en diálogo con ADNSUR.

Su explicación está centrada en los desplazamientos propios de la especie, vinculados al frío intenso de la Patagonia.

“Todos los años, en el invierno, por las condiciones climáticas de la zona, se mueven un poquito hacia el norte, y en esta fecha regresan a la ciudad en grandes bandadas”, detalló la profesora universitaria.

Ese viaje de regreso, puntualizó Lastra, les demanda mucho esfuerzo, y al llegar a la ciudad deben reponerse.

“Un viaje migratorio implica un desgaste energético muy grande, entonces cuando llegan a la ciudad se distribuyen para comer semillitas, principalmente”, señaló Lastra.

Olmos y semillas

Una vez en la ciudad, entonces, las aves se reparten en busca de semillas para comer. Por eso es frecuente verlas cerca de los olmos.

Según la docente, están “asociados a los árboles de olmos, comiendo sus semillas o las de algunas otras especies de plantas que están en la ciudad”.

La presencia creciente en el centro y en la zona sur, donde antes no se veían en tanta cantidad, responde a la misma razón: la disponibilidad de alimento.

La buena acción de los vecinos, factor clave

Respecto a ese punto, una buena acción que están teniendo en el último tiempo muchos vecinos adquiere un papel crucial.

Los loros barranqueros se distribuyen en distintas zonas de Comodoro Rivadavia para alimentarse de semillas de los olmos y otras plantas que ponen los vecinos.

“En la zona sur los árboles han crecido un montón, la gente ha plantado también un montón, entonces tienen más cantidad de alimentos y se van a distribuir en toda la ciudad”, explicó.

Cuándo se van y cuándo vuelven a Comodoro Rivadavia

Según la docente, entre diciembre y enero la cantidad de aves baja de manera notorial. En este caso, obviamente lo que incide no es el frío.

“Hacia fines del año se van hacia las zonas de los alrededores de la ciudad a criar”, explicó Lastra.

Después, hacia marzo, vuelve a verse más movimiento. Se registra “un pequeño ascenso cuando se vuelven a juntar en bandadas para migrar nuevamente hacia el norte, cuando llegan los fríos”.

Especie amenazada: “No es una peste”

Lastra salió al cruce de quienes consideran a las aves una molestia o una plaga.

“Me parece bueno decir que no es una peste, como algunos mencionan”, aseguró Lastra.

La docente advirtió además que la población del loro barranquero está en descenso.

El loro barranquero está catalogado como especie en peligro.

“Actualmente se encuentra en la categoría de especie amenazada a nivel nacional, entonces me parece que es importante que no los espantemos y que aprendamos a convivir también con este escenario”, remarcó.

Para cerrar, destacó el valor de la especie y pidió respeto hacia las aves, sobre todo mientras se alimentan.

“Es un loro hermoso, tiene unos colores preciosos, son de los más lindos que tenemos en el país, y con más razón si están amenazados, cuidémoslos. Respetemos también que se están alimentando”, pidió.

Caminata guiada para conocerlos mejor

En este escenario, y en el marco de la Semana Provincial de las Aves, la cátedra de Ornitología de la UNPSJB organizó una caminata de observación de aves libre y gratuita en el barrio Astra.

Se hará el sábado 24 de octubre de 2026, a las dos de la tarde, y está abierta a toda la comunidad.