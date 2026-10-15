Desde el dron y en 35 fotos: así se vivió la Marcha Federal Universitaria en Neuquén y San Martín de los Andes

Una masiva marcha en la capital provincial copó las calles céntricas. En la ciudad lacustre también expresaron su rechazo al DNU de Milei.

Multitudes se volcaron a las calles en todo el país y la provincia de Neuquén no fue la excepción. En la capital neuquina, unas 25 mil personas se manifestaron por el centro de la ciudad pasadas las 18 de este jueves. Según datos propios de LM Neuquén , unas 10 cuadras fueron escenario de la marea de gente que salió a defender el financiamiento de la Universidad Pública en la 5º Marcha Federal Universitaria .

Miles de manifestantes se movilizaron en defensa de la universidad pública. El grueso de la columna de manifestantes partió de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) encabezada por el rector Christian Lopes y la vicerrectora Lorena Higuera. Mientras el resto de la comunidad se fue plegando a la marcha para exigir al Ejecutivo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

La ciudad lacustre también fue epicentro de las manifestaciones que se multiplicaron en el país.

Federico Soto

Federico Soto

Federico Soto

Federico Soto

Federico Soto

Federico Soto

Mientras en la región la marcha se desarrolló con total normalidad, en Buenos Aires se registraron incidentes con piedrazos y gases lacrimógenos.

“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, escribió la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva en las redes sociales.

“Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”

Los organismos y entidades convocantes a la 5° Marcha Federal Universitaria aseguraron que las casas de altos estudios "están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”.

El documento firmado "por la educación, la soberanía y la democracia" por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social".