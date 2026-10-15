La quinta Marcha Federal Universitaria en reclamo por los presupuestos llega este jueves frente al Congreso

Estudiantes, docentes y rectores reclamarán la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial.

La comunidad universitaria reclama la aplicación de la ley de financiamiento con una marcha federal (Foto: Santiago Filipuzzi)

Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias se movilizan este jueves 15 de octubre para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento y una recomposición salarial. Se trata de la quinta Marcha Federal Universitaria.

La convocatoria cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios del sector. También se sumarán la CGT , las dos CTA, ATE, movimientos sociales y agrupaciones políticas, con columnas que confluirán frente al Palacio Legislativo.

El acto central será a las 16 horas en Plaza Congreso y se replicará en distintas ciudades del país.

La protesta coincide con el debate del Presupuesto 2027 y una jornada en la que otros sectores llevarán sus propios reclamos al Congreso. Entre las consignas figuran la defensa de la educación pública, la investigación científica, los derechos de las personas con discapacidad y el rechazo al DNU 70/2023.

A qué hora comienza la marcha y dónde se concentran

El acto universitario está previsto para las 16 horas, aunque las concentraciones comenzarán desde el mediodía en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Cada institución y organización definió lugares de encuentro para ordenar la llegada de sus manifestantes.

Las clases públicas acompañan la marcha por los salarios y el presupuesto universitario (Foto: Ricardo Pristupluk/La Nación)

La columna de la UBA tiene prevista su salida a las 13.30 desde Córdoba y Uriburu. Otras agrupaciones universitarias se reunirán desde las 13 en Plaza Houssay, mientras que la Universidad Nacional de las Artes convocó a esa misma hora en Avenida de Mayo y Salta.

Las organizaciones sindicales también tendrán puntos propios. La CGT concentrará a las 15 en Yrigoyen y Solís, y la UTEP lo hará desde las 14 en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos. La llegada de las columnas podría provocar dificultades para circular por las inmediaciones del Congreso.

El reclamo por el presupuesto y los salarios

El CIN fundamentó la nueva movilización en la falta de respuestas a las demandas del sistema universitario. Las autoridades reclaman la aplicación de la ley, el cumplimiento de las resoluciones judiciales y recursos suficientes para sostener las actividades académicas y científicas.

La discusión presupuestaria expone una diferencia entre las partidas previstas por el Ejecutivo y las necesidades planteadas por los rectores. El proyecto oficial contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades, mientras que el CIN solicita un monto superior a los $11 billones.

A ese desacuerdo se suma el pedido de una recomposición salarial para docentes y no docentes. Los gremios mantienen un plan de lucha con medidas de fuerza escalonadas, al que se incorpora esta jornada de movilización nacional.

Desde la UBA, la campaña de convocatoria puso el énfasis en la obligación de ejecutar la norma aprobada por el Congreso. La consigna “Las leyes se cumplen” acompaña el llamado a defender la educación, la salud y la ciencia públicas.

Adhesiones políticas y movilizaciones en las provincias

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció su participación. También habrá presencia del radicalismo, La Cámpora y partidos de izquierda, junto con organizaciones de jubilados, movimientos sociales y entidades vinculadas con la discapacidad.

La movilización excederá la convocatoria porteña. En Córdoba, la comunidad universitaria se reunirá desde las 15 en el Monumento de la Reforma, con un acto previsto para las 18 en avenida Hipólito Yrigoyen y bulevar San Juan.

Otras universidades adaptaron sus actividades para facilitar la participación. La Universidad Nacional de Río Negro dispuso suspensiones en distintos horarios, según la sede, mientras que la UTN de San Francisco convocó a su comunidad a concentrar desde las 17 en el ingreso de la facultad.