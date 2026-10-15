Matías Napoli, el neuquino que ganó un Martín Fierro de la Música

El cantante fue galardonado en la categoría Mejor Artista Melódico. Enterate cómo fue la trastienda.

El cantante neuquino que ganó un Martín Fierro de la Música.

Matías Napoli tiene 47 años y nació en Buenos Aires, pero desde muy chico echó raíces en Neuquén , donde creció y formó su familia. Este miércoles, su esfuerzo y dedicación dieron sus frutos con un reconocimiento muy importante: fue elegido Mejor Artista Melódico en la primera edición de los Martín Fierro de la Música.

El cantante se quedó con la estatuilla en una categoría que compartió con Benjamín Amadeo, Lola Cobach y Javier Caumont. La distinción llegó después de más de dos décadas dedicadas a la música y en una ceremonia que reunió a algunas de las figuras más reconocidas de la industria musical argentina.

La premiación se desarrolló en el Teatro Tango Porteño, con la organización de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). El evento comenzó a las 21, fue transmitido por Canal 9 y contó con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.

En diálogo con LM Neuquén, Napoli contó cómo vivió la nominación, la sorpresa de escuchar su nombre entre los ganadores y la particular experiencia de compartir la ceremonia con artistas como Abel Pintos, Alejandro Lerner, L-Gante y los integrantes de Ráfaga.

Quién es Matías Napoli

Desde pequeño soñaba con dedicarse a la música y, con el paso de los años, construyó una trayectoria marcada por las canciones melódicas y las baladas románticas.

El artista se define como guitarrista y pianista autodidacta, aunque una de sus principales características es su potente voz, con la que interpreta canciones románticas y composiciones propias.

Su recorrido incluye presentaciones en algunos de los escenarios más importantes del país. En octubre de 2021 presentó su disco Sin tu luz en el Teatro Astros, convirtiéndose en el primer neuquino en llegar a ese emblemático escenario de la avenida Corrientes.

El 19 de mayo de 2024 participó de la segunda edición del Festival Patria, en el Luna Park, frente a más de 12.000 espectadores. Un año después, el 25 de mayo de 2025, también formó parte de la tercera edición del evento, realizada en el Movistar Arena.

En Neuquén, Napoli tuvo la oportunidad de presentarse en tres ediciones consecutivas de la Fiesta Nacional de la Confluencia, en 2022, 2023 y 2024.

Ahora, su trayectoria sumó uno de los reconocimientos más importantes de su carrera, al convertirse en el ganador de la categoría Mejor Artista Melódico de los Martín Fierro de la Música.

"No tenía ningún discurso preparado"

La nominación y premiación tomaron por sorpresa al cantante neuquino, quien reconoció que había llegado a la ceremonia sin expectativas de quedarse con la estatuilla.

"Obviamente, yo vi que mi nicho es el melódico porque es la música que hago. Entonces, me postulé para esa categoría", explicó a este medio.

Sin embargo, el músico aseguró que nunca imaginó que terminaría siendo uno de los protagonistas de la noche.

"Fue una alegría inmensa, estaba muy contento porque la verdad no lo esperaba", expresó.

Con esa ilusión viajó a Buenos Aires acompañado por su madre, su hermano y su hijo, quienes estuvieron presentes durante la ceremonia.

"Obviamente fui con la ilusión de verme en la pantalla cuando nombraran a los candidatos. No esperaba más que eso", contó.

El momento más emocionante llegó cuando anunciaron su nombre como ganador. La sorpresa fue tan grande que ni siquiera había preparado unas palabras para subir al escenario.

"Después fue una alegría increíble. Cuando fui a recibir el premio no tenía ningún discurso preparado porque realmente era muy difícil que sucediera", confesó. "Después fue una alegría increíble. Cuando fui a recibir el premio no tenía ningún discurso preparado porque realmente era muy difícil que sucediera", confesó.

Para Napoli, el galardón tiene un significado especial, no solamente por tratarse de la primera edición de los premios, sino también por el reconocimiento a un género musical al que dedicó gran parte de su vida.

"Además, no es un premio como mejor canción o algo aleatorio, sino como artista melódico, y eso abarca mucho más", señaló.

"En mi caso, hace más de 20 años que hago canciones melódicas y no es lo habitual por acá. Generalmente se escucha más rock o pop que música melódica. Así que tiene un triple valor para mí recibir un reconocimiento así", destacó.

"Los chicos de Ráfaga fueron hiperpiolas. Después también estuve con Abel Pintos y con L-Gante. Justo a ellos les dieron premios después que a mí. Vinieron, me abrazaron y nos sacamos algunas fotos", recordó.

Más allá de las fotografías, el cantante valoró la posibilidad de compartir el evento con artistas a los que admira desde hace años. "Había figuras como Lerner, gente que uno ve desde hace tantos años y con tanto talento. Es muy lindo estar ahí", aseguró.

Qué se viene para Matías Napoli después de ganar el Martín Fierro

Lejos de detener su actividad musical después del reconocimiento, Napoli ya prepara una nueva presentación en Buenos Aires, donde buscará mostrar el material de su último trabajo discográfico.

El próximo 25 de octubre se presentará en el Teatro Ópera On, como parte del una nueva edición del Festival Patria.

"Ahí vamos a estar haciendo un show con toda la banda completa, presentando el disco nuevo y mostrando lo que se viene", adelantó. El álbum se llama Dejarte ir y fue lanzado durante este 2026.

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La presentación será una oportunidad para interpretar sus nuevas canciones con una puesta musical completa.

"La idea es mostrarlo. A veces, acá en la zona se complica un poco y en Buenos Aires tengo la posibilidad de ir y hacer el show completo para que se pueda escuchar todo el disco. Así que va a ser lindo, va a ser intenso", concluyó.