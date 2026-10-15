Lluvias, barro y desmoronamientos complican las rutas de Neuquén: dónde hay que circular con cuidado

Hay caminos con barro, pozos, hielo y riesgo de caída de piedras. Vialidad pide reducir la velocidad, llevar cadenas y consultar los partes antes de viajar.

Lluvias y barro complican las rutas de Neuquén: dónde hay que circular con cuidado.

Las lluvias dejaron caminos complicados en distintos puntos de Neuquén y obligan a prestar especial atención antes de salir a la ruta . Hay sectores con barro, agua y pozos profundos, mientras que en la cordillera también se advierte por la posible formación de hielo, la caída de piedras y la presencia de animales sueltos.

Los informes de la Dirección Provincial de Vialidad y de Vialidad Nacional permiten conocer qué tramos requieren mayores cuidados. Aunque varias rutas permanecen habilitadas, eso no significa que se pueda circular sin riesgos: en algunos sectores hay que reducir considerablemente la velocidad y llevar cadenas.

Uno de los tramos más complicados se encuentra en la Ruta Provincial 46 , entre Rahue, el lago Quillén y el lago Hui Hui. El último parte provincial indica que ese sector está intransitable por la acumulación de agua y barro, la presencia de pozos y los trabajos que realizan los equipos viales. También se exige portar cadenas.

En la Ruta Provincial 6, entre Rincón de los Sauces, Puesto Hernández y el empalme con la Ruta Nacional 40, se recomienda circular con extrema precaución. El agua y el barro reducen la adherencia de los neumáticos y las lluvias pueden empeorar las condiciones del camino. Vialidad también aconseja evitar los viajes nocturnos y consultar posibles cortes antes de salir.

Otro sector que requiere atención es la Ruta Provincial 5, entre Punta de Agua y Rincón de los Sauces. El camino está habilitado, pero se pide reducir la velocidad y respetar las señales colocadas por los trabajos de obra.

En la Ruta Provincial 4, entre El Huecú, Mallín Largo, Naunauco y el empalme con la Ruta Nacional 40, hay sectores con pozos, barro y desniveles que pueden dificultar el manejo. Por eso, se recomienda circular despacio y llevar cadenas.

También hay que tener precaución en la Ruta Provincial 2, entre Portezuelo Grande, Chihuidos y el empalme con la Ruta Provincial 7, donde se registran pozos, barro y animales sueltos.

Rutas nacionales: dónde hay que extremar los cuidados

Vialidad Nacional también advirtió sobre dificultades en distintos corredores de la provincia. Las lluvias dejaron calzadas húmedas y sectores erosionados, mientras que en algunos tramos existe riesgo de caída de piedras y formación de hielo.

En la Ruta Nacional 40, entre Junín de los Andes y San Martín de los Andes, se recomienda circular con precaución por la humedad de la calzada, la posibilidad de caída de rocas y la formación de hielo en algunos sectores. Además, puede haber animales sueltos y equipos viales trabajando.

La situación requiere atención en el tramo que conecta Villa La Angostura con el empalme de las rutas nacionales 40 y 237. Allí se advierte por lloviznas, calzada húmeda y posibles desprendimientos de piedras. El personal vial trabaja en tareas de despeje.

En la Ruta Nacional 237, entre Piedra del Águila y el empalme con la Ruta Nacional 40, se pide circular con extrema precaución. Las precipitaciones provocaron erosiones en algunos sectores y existe la posibilidad de formación de hielo y caída de piedras.

Más cerca de la zona de los lagos, entre el puente de Collón Cura y Confluencia, también se registran sectores con calzada húmeda, lloviznas y posibles desprendimientos de rocas.

En estos recorridos es obligatorio portar cadenas, según las indicaciones de los partes viales. También se recomienda mantener distancia con otros vehículos y evitar sobrepasos y maniobras bruscas.

Los pasos internacionales y las cadenas

Quienes tengan previsto viajar a Chile deben consultar el estado de los pasos internacionales antes de emprender el recorrido. En el reporte del 15 de octubre, los pasos Cardenal Samoré, Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal figuraban habilitados.

Sin embargo, las condiciones pueden variar por las lluvias, la nieve o la formación de hielo. Por eso, es importante verificar los horarios y las restricciones de cada cruce antes de salir.

Las cadenas también forman parte de las recomendaciones para distintos tramos cordilleranos. Conviene llevarlas en el vehículo y comprobar que se puedan colocar correctamente cuando las condiciones del camino lo requieran.

Cómo manejar con lluvia y evitar el aquaplaning

Uno de los riesgos al conducir bajo la lluvia es el aquaplaning. Ocurre cuando se acumula agua entre los neumáticos y el pavimento, lo que hace que las cubiertas pierdan contacto con la calzada y que el conductor tenga dificultades para controlar el vehículo.

Para evitarlo, se recomienda bajar la velocidad, aumentar la distancia con el vehículo de adelante y evitar las frenadas o los giros bruscos. También es importante revisar el estado y la presión de los neumáticos.

Si el auto comienza a deslizarse sobre el agua, hay que sujetar el volante con ambas manos, mantener la dirección lo más recta posible y soltar progresivamente el acelerador. No se debe frenar de golpe ni hacer movimientos repentinos.

En los caminos de ripio, el barro y los pozos también pueden provocar pérdidas de control. Por eso, es importante manejar a una velocidad adecuada y evitar maniobras que puedan hacer que el vehículo derrape.

Dónde consultar el estado actualizado de las rutas

Antes de viajar, se recomienda revisar los informes oficiales para saber si hay cortes, restricciones o sectores que requieren precaución. La información puede cambiar en pocas horas por nuevas precipitaciones o por el trabajo de los equipos viales.

El estado de los caminos provinciales se puede consultar en la página de la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén.

Para conocer la situación de las rutas nacionales, los conductores pueden ingresar al sitio de Vialidad Nacional, buscar la provincia o el número de ruta y revisar las advertencias disponibles.

La recomendación es no iniciar un viaje sin comprobar las condiciones del recorrido, respetar las señales y evitar los sectores que figuran como intransitables. Una ruta habilitada puede presentar dificultades que obliguen a reducir la velocidad y extremar las precauciones.