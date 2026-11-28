Nicolás Castro obtuvo el primer puesto provincial en la Olimpiada Matemática Argentina, una medalla de oro en las Olimpiadas Canguro y va por más.

A los 13 años, mientras muchos chicos de su edad distribuyen su tiempo entre la escuela , los amigos y las actividades deportivas, Nicolás Castro encuentra una buena parte de su diversión en un desafío que para otros puede resultar complicado: sentarse frente a un problema matemático y buscar la manera de resolverlo. No lo vive como una obligación ni como una materia más del colegio. Para él, es una forma de poner a prueba su imaginación, descubrir hasta dónde puede llegar y encontrar soluciones que no siempre aparecen a la primera.

Ese interés, que comenzó cuando todavía cursaba la primaria, se transformó con los años en una trayectoria de reconocimientos. Durante este 2026 consiguió el primer puesto provincial en la Olimpiada Matemática Argentina (OMA), obtuvo una medalla de oro en las Olimpiadas Canguro australianas y, después de participar en la instancia nacional, logró la posibilidad de avanzar hacia una competencia internacional: las Olimpiadas Iberoamericanas , previstas para la primera semana de mayo del año próximo.

Nicolás acaba de terminar primer año de secundaria en el Instituto Tecnológico del Comahue (ITC) , donde también encontró el espacio para desarrollar esa facilidad que había empezado a mostrar desde chico. Su desempeño escolar fue muy bueno, con calificaciones destacadas y sin materias pendientes, pero buena parte de su recorrido se construyó fuera del aula, a partir de la curiosidad y de una disciplina que fue desarrollando por iniciativa propia.

“Desde que comencé a tener matemática en la primaria se me daba una cierta facilidad al resolver los problemas. Después lo comencé a tomar más como un hobby y conocí las Olimpiadas gracias a mi escuela. De ahí ya empecé a full con las competencias”, contó a LM Neuquén.

El primer puesto provincial que consiguió recientemente en la OMA tuvo una instancia de evaluación presencial en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue. Allí participaron entre 50 y 70 estudiantes que habían llegado después de superar distintas etapas: escolar, interescolar, zonal y regional. Nicolás compitió en el nivel uno, que reúne a alumnos de primero y segundo año de secundaria, por lo que debió medirse también con chicos que cursan un año más que él.

La medalla de oro en las Olimpiadas Canguros llegó por otra vía. Se trata de una competencia que se desarrolla de manera virtual y convoca a estudiantes de distintos países. Nicolás no conoce la cantidad exacta de participantes, pero sí sabe que el reconocimiento lo ubicó entre los mejores de esa instancia.

Un genio para la matemática

El tercer logro tiene una proyección todavía mayor. Su participación en el certamen nacional de la OMA y el rendimiento que alcanzó le permitieron acceder a la posibilidad de competir en las Olimpiadas Iberoamericanas, que se realizarán en mayo. Todavía no conoce la sede que le corresponderá, ya que la organización debe comunicarla a través de un correo electrónico, pero la expectativa ya forma parte de los próximos meses de preparación.

Detrás de estos resultados hay una rutina de estudio que Nicolás organiza a su manera. No necesita que alguien se siente a su lado para indicarle qué debe hacer: suele estudiar solo y aprovecha especialmente los fines de semana, cuando puede dedicarle alrededor de tres horas a la matemática. El tiempo varía según las actividades de cada día, pero la práctica es constante.

“Me gusta desafiar a mi mente y ver de qué soy capaz. También me gusta tratar de desatar esa imaginación que te genera la matemática, porque hace falta pensar para poder resolver un problema”, explicó. Cuando algo no sale, no se queda necesariamente con el primer camino que encontró. Prueba, se equivoca y vuelve a empezar hasta descubrir si existe una alternativa más sencilla.

Esa forma de trabajar también aparece en el vínculo con sus compañeros. Nicolás contó que sus amigos lo alientan a seguir participando en las competencias y que él suele ayudarlos cuando tienen dificultades con las tareas o no comprenden algún tema que se explicó en clase. La matemática, que para él es un desafío personal, también se convierte así en una herramienta para compartir con otros.

Pero su vida no transcurre solamente entre números y ejercicios. Hizo karate, jugó al fútbol y actualmente practica vóley. Además, en el último tiempo se interesó por la filosofía y comenzó a leer sobre distintos temas. En cuanto al futuro, todavía no tiene una decisión tomada, aunque hay una orientación que le despierta especial curiosidad: la ingeniería. Entre las opciones que le atraen mencionó la mecánica, la ingeniería en petróleo y la bioquímica.

Una familia que acompaña

El camino de Nicolás también tiene una historia familiar detrás. Vive con sus padres, Nataly Roca y Marcos Castro, y su hermano menor, Bernardo, de cinco años, en un hogar de recursos económicos limitados. Su mamá trabaja como administrativa y su papá, está desocupado desde hace aproximadamente tres años. Antes trabajaba con camiones y actualmente realiza changas para sostener los ingresos familiares.

En ese contexto, los logros del chico se viven con orgullo, pero también con la conciencia del esfuerzo que implica acompañar su formación. Sus padres no son profesionales ni tienen una trayectoria vinculada con las ciencias exactas. De hecho, Marcos reconoció que al principio no terminaban de comprender la dimensión de las competencias en las que su hijo empezaba a participar.

Recordó especialmente lo que ocurrió en 2023, cuando Nicolás cursaba quinto grado. Un día llegó a su casa y les contó que se había anotado en un certamen de matemática. La familia no le dio demasiada importancia al principio, hasta que comenzaron a llegar las noticias de que superaba una instancia tras otra.

Primero aprobó el interescolar, después el zonal y más tarde el regional. La directora de la escuela les comunicó entonces que Nicolás había conseguido avanzar a la instancia nacional, que se realizaba en La Falda, Córdoba. Para la institución también era una experiencia inédita: era la primera vez que uno de sus alumnos llegaba a esa instancia.

La familia se organizó para acompañarlo. Juntaron dinero, viajaron en auto junto a los abuelos y llegaron a una competencia en la que participaban estudiantes de algunos de los mejores colegios del país. Se sentían inexpertos, sin conocer demasiado el funcionamiento de aquel mundo de olimpiadas, pero tenían claro que querían estar junto a Nicolás.

El chico, que siempre fue más bien callado, les dijo que le había ido bien, sin demasiadas explicaciones. La sorpresa llegó durante la premiación: había quedado entre los primeros puestos del país, según recordó su papá.

Desde entonces, Marcos y su esposa comenzaron a dimensionar el talento que tenían en casa. También entendieron que el impulso principal nacía del propio Nicolás. “Él solito fue llevando su vida. Agarraba, se ponía a estudiar, leía y leía. Nosotros lo único que hacíamos era cuidarlo y mirarlo desde el comedor”, contó.

En la familia siempre procuraron que también tuviera actividades físicas y espacios propios de su edad, sin que la dedicación al estudio desplazara el juego, el deporte o el encuentro con sus amigos. Sin embargo, Nicolás volvía una y otra vez a los libros, la computadora y los problemas matemáticos, incluso durante las vacaciones.