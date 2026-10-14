Por trabajos en la Ruta 7 piden precaución a automovilistas: cuándo y cuál será el punto crítico

Las tareas serán realizadas por Vialidad Provincial. El objetivo es mejorar en tránsito vehicular entre la ciudad de Neuquén y Centenario.

La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén informó que el próximo viernes, 16 de octubre, personal del Laboratorio Central llevará adelante tareas técnicas en la Ruta Provincial 7 , en el sector de la rotonda exZanon, sobre el tramo correspondiente a la conexión entre el Parque Industrial Neuquén y Centenario.

Los trabajos tienen como objetivo avanzar en los estudios necesarios para el desarrollo del proyecto del intercambiador vial que está previsto ejecutar en ese sector, como parte de un plan integral que acordaron Provincia y Municipio con el objetivo de mejorar la conectividad, ordenar el tránsito y acompañar el crecimiento demográfico y productivo que atraviesa la región metropolitana de la Confluencia.

Ante la presencia de personal trabajando en la zona, se solicita a los conductores transitar con precaución y respetar las indicaciones de seguridad, a fin de prevenir inconvenientes y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las tareas.

“La Dirección Provincial de Vialidad agradece la colaboración de los usuarios de la vía y recomienda prestar especial atención a las condiciones de circulación en el sector. Asimismo, recuerda que se pueden consultar las actualizaciones del estado de rutas en la página web oficial https://www.dpvneuquen.gov.ar/ o el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138”, se indicó en un comunicado oficial.

Trabajos en Puente Carranza

Por otra parte, ante las lluvias registradas en los últimos días complicaron la transitabilidad de las rutas que conectan hacia Vaca Muerta y mantienen interrumpida la circulación sobre la ruta provincial Nº 5, a la altura del arroyo Carranza. La medida responde al nivel del caudal y al estado del desvío existente en el sector, donde se ejecutan trabajos vinculados con la construcción del puente Carranza.

El presidente de la dirección provincial de Vialidad, José Dutsch, explicó que “el panorama se complicó a raíz de las precipitaciones” y detalló que “desde hace dos meses hay una empresa trabajando en el lugar”. La obra fue licitada por la subsecretaría de Recursos Hídricos y es inspeccionada por Vialidad Provincial.

“Debido a los trabajos se había realizado un desvío que por la tormenta quedó intransitable”, señaló Dutsch. Además, anticipó que, una vez que descienda el nivel del arroyo, está previsto colocar caños en ese sector para recuperar las condiciones de circulación. “Hay equipos y gente disponible para hacer las obras”, aseguró.

La interrupción se mantendrá hasta que las condiciones permitan intervenir de manera segura. En tanto, se trabaja para remediar el desvío y restablecer el tránsito lo antes posible. Desde el Consorcio de Cooperación Coarco-Servipet también solicitaron a los usuarios respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de obra, y evitar acercarse al sector afectado.

Recomiendan circular con precaución

Dutsch informó que la ruta provincial Nº 8 se encuentra habilitada con precaución y restricciones para camiones y comentó que a fin de “atender posibles inconvenientes, hay tres equipos trabajando en la zona”. Esta vía permite mantener una salida desde Rincón de los Sauces mientras continúan las tareas en las rutas provinciales 6 y 7.

Por último, el titular de Vialidad advirtió que las lluvias persistentes y las temperaturas bajo cero durante el invierno “provocaron deterioros importantes en la red vial”. Si bien se realizaron intervenciones para tapar pozos, explicó que “la humedad penetra en la base del asfalto y dificulta las reparaciones de mayor envergadura hasta que mejoren las condiciones climáticas”. Por este motivo, se recomienda a los usuarios consultar las actualizaciones oficiales antes de viajar y respetar las indicaciones del personal vial.