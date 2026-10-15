La Municipalidad de Neuquén renovó 100 garitas de colectivos  y proyecta sumar otras 100.

La Municipalidad de Neuquén continúa con el plan de renovación y ampliación de las garitas del transporte público en distintos barrios de la ciudad. El programa alcanzó la instalación número 100 y prevé avanzar con una nueva solicitud de otras 100 unidades para mejorar las condiciones de espera de los pasajeros y ampliar la cobertura de infraestructura en las paradas de colectivos.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, destacó el avance de los trabajos y señaló que las intervenciones se distribuyen en distintos sectores de la capital neuquina, de acuerdo con las necesidades de los usuarios: “Hemos llegado ya a la garita número 100. El año pasado fueron 24 y este año, 80. La verdad es que tenemos una dinámica muy buena, interviniendo en distintos barrios de nuestra ciudad”.

El funcionario explicó que las tareas incluyen la preparación de nuevas plateas para garantizar una instalación adecuada y duradera. En ese sentido, destacó el trabajo articulado de los equipos de la Secretaría de Movilidad y de Servicio al Ciudadano, que participan en la ejecución de las obras, y remarcó que “hay un gran equipo de trabajo”.

Las intervenciones se desarrollan en distintos puntos de Neuquén, con especial atención a los sectores que registran un gran crecimiento urbano y una mayor demanda de transporte público. Entre los lugares alcanzados se encuentran Confluencia Urbana y Rural, Valentina Sur, San Lorenzo y el sector de Solalique, además de distintas zonas del área céntrica.

“Claramente, el protagonismo lo toma la demanda: donde tenemos mayor cantidad de pasajeros, tratamos de llegar rápidamente”, sostuvo Espinosa.

El funcionario también subrayó la importancia de incorporar y renovar este mobiliario urbano como parte de la infraestructura del sistema de transporte COLE, uno de los más importantes a nivel nacional. En este sentido, dijo que “este mobiliario urbano fortalece muchísimo el transporte público. Era una demanda que teníamos pendiente con los vecinos”.

El plan contempla, además, una tercera etapa con la solicitud de otras 100 garitas, destinada tanto a renovar refugios existentes como a incorporar nuevas instalaciones en distintos sectores de la ciudad. En este caso, se incluyen intervenciones en 34 barrios y sectores, entre ellos Confluencia Urbana y Rural, Cuenca XV, Gran Neuquén Norte y Sur, San Lorenzo Norte y Sur, Valentina Norte Urbana y Rural, Villa Ceferino, Almafuerte, Melipal y Parque Industrial.

Las nuevas garitas también incorporaron elementos de identificación para facilitar el uso del sistema. Según explicó Espinosa, los refugios cuentan con una imagen institucional unificada y espacios destinados a indicar los números de las líneas que pasan por cada parada.

“En un lado está la imagen institucional, que es un poco la identidad que se quiere tener con estas garitas nuevas: un mobiliario urbano con identidad propia, y los stickers donde va la numeración de las líneas que pasan por esa garita”, detalló.

A esta información se suma la aplicación del sistema COLE, que permite consultar virtualmente las líneas que circulan por cada parada. Espinosa precisó que la herramienta ya supera las 180.000 descargas entre las plataformas disponibles. Además, indicó que el sistema registra un promedio de entre 112.000 y 114.000 transacciones diarias, con jornadas pico que alcanzan las 116.000.

“Neuquén nos invita a poder seguir estudiando la ciudad porque todo el tiempo nos está dando novedades, está creciendo, fundamentalmente en la zona norte. También tenemos que estar atentos para ser protagonistas con el transporte público, porque es una de las columnas vertebrales de toda ciudad”, concluyó.