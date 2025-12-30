Instalan nuevas garitas modernas del sistema COLE: anticipan que el plan continuará en 2026

Ya se habían colocado cinco estructuras y la Municipalidad avanzó con una nueva tanda que incluyó paradas ubicadas frente a grandes superficies comerciales y otros sectores.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la colocación de cinco nuevas garitas del sistema de transporte urbano COLE , como parte de un plan integral que apunta a mejorar las condiciones de espera, la seguridad y el confort en las paradas de colectivo de la ciudad.

La intervención forma parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura del transporte público, que contempla la instalación de 24 garitas durante este año y que previó su continuidad el próximo año con una nueva etapa de ampliación.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, remarcó que la definición de estos puntos respondió a una decisión estratégica de la gestión municipal para acompañar el funcionamiento del sistema de transporte urbano.

Nuevas garitas de Cole en Neuquén (1)

“Son lugares de muchísima concentración de vecinos y de pasajeros del sistema COLE, y claramente es una decisión estratégica del intendente de la ciudad, Mariano Gaido, incorporar este mobiliario urbano para acompañar todo lo que es el sistema”, sostuvo.

Precisó que ya se habían colocado cinco estructuras y que se avanzó con una nueva tanda que incluyó paradas ubicadas frente a grandes superficies comerciales y sectores de alta concentración de pasajeros del sistema COLE.

Las nuevas estructuras se colocan en puntos estratégicos definidos a partir de un análisis técnico del equipo de Planificación del Transporte, que tuvo en cuenta el flujo de personas, la demanda por zona y la necesidad de una distribución equitativa en todo el ejido urbano.

Nuevas garitas de Cole en Neuquén (2)

Dónde se encuentran las nuevas garitas

Las garitas ya instaladas se ubicaron en las intersecciones de Leloir y Buenos Aires, Sarmiento y Misiones, Sarmiento y Piloto, y Belgrano y Brentana.

En esta nueva etapa se avanzó con la colocación en Dr. Ramón y Brown, Dr. Ramón y Los Aromos, avenida Olascoaga y El Chocón, y sobre la colectora frente a Makro.

En el caso de Dr. Ramón y Brown se dispusieron dos garitas de cuatro módulos, mientras que en Dr. Ramón y Los Aromos y en avenida Olascoaga y El Chocón se instalaron estructuras de tres módulos. En la colectora frente a Makro se colocó una garita modelo Arcucci.

Nuevas garitas de Cole en Neuquén (3)

“Realmente viene a darle un salto de calidad al sistema COLE, acompañando la espera de las líneas de colectivos y mejorando la seguridad, especialmente en horarios nocturnos”, afirmó Espinosa.

Uno de los ejes centrales del plan fue la incorporación de garitas con un diseño moderno y comodidades que no estaban presentes en refugios tradicionales. Las estructuras cuentan con paneles solares que permiten la iluminación automática en horario nocturno, lo que apuntó a reforzar la seguridad durante los tiempos de espera.

Según detalló el subsecretario, “se intentó incorporar este mobiliario con prestaciones nuevas, con accesibilidad, espacio de espera para personas con discapacidad, asientos, iluminación solar y un diseño moderno que viene a acompañar todo el sistema”.

Nuevas garitas de Cole en Neuquén (4)

En relación con la continuidad del plan de garitas, Espinosa confirmó que el Municipio inició “el proceso para adquirir 80 más, con el objetivo de seguir mejorando las condiciones de espera y la experiencia diaria de los usuarios”.

Además, precisó que estas nuevas estructuras estaban en etapa de elaboración y que se estima su instalación durante la primera parte del próximo año.

De esta manera, la Municipalidad reafirmó su compromiso con una movilidad más cómoda, accesible y ordenada, consolidando un plan de infraestructura que busca mejorar el transporte público y priorizar el bienestar de las y los usuarios del sistema COLE en toda la ciudad.