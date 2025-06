Matías Napoli: el cantante neuquino que conquistó los escenarios porteños con sus baladas

Cantante, actor y escritor, Matías Napoli se caracteriza por su versatilidad para moverse con naturalidad entre sus distintas facetas artísticas. Nació en Buenos Aires en 1979, pero fue en Neuquén donde creció, echó raíces y aunque le digan que debería mudarse a la capital, no está dispuesto a renunciar a estar cerca de su familia.

El nacimiento de su hijo Ian, en 2005, lo alejó de los escenarios, pero las melodías en su interior continuaron sonando, hasta que, 11 años después, retomó su carrera musical.

En esta nueva etapa, con otra experiencia para componer, buscó dejar atrás los covers y tributos a artistas reconocidos para imponer su estilo propio. Así nació “Quisiera”, canción con la cual compitió en el certamen La Canción Argentina 2017 y obtuvo el segundo puesto a nivel nacional.

De los escenarios locales, al éxito en Buenos Aires

En octubre de 2021, presentó su disco “Sin tu luz”, en el Teatro Astros, convirtiéndose en el primer neuquino en llegar a la emblemática Avenida Corrientes. “Después empecé a entender que era muy arriesgado, porque hay tanta competencia en la calle que no es que cualquiera se mete a ver tu show. Ese día había un montón de gente cantando y haciendo teatro”, reflexionó.

A pesar de los miedos y la incertidumbre, en un contexto postpandémico y con aforo reducido, la rompió frente a más de 200 espectadores. Se adueñó del escenario, charló con la gente y, aunque era su primera experiencia en "la ciudad de la furia", lo disfrutó como nunca.

matias napoli wirtz.jpg Su talento lo llevó a compartir escenario con grandes artistas como Manuel Wirtz.

Los shows en Buenos Aires continuaron, a la par de varias presentaciones televisivas en programas de figuras destacadas como Karina Mazzocco y Florencia Peña.

En 2023, fue convocado por Luis Ventura para cantar, nada más ni nada menos, en la entrega de los Martín Fierro, realizada en la Usina del Arte y transmitida por A24.

“Me acuerdo que Gustavo López, el periodista deportivo, estaba presentando y dice: ‘Ahora viene el show musical’, y yo decía: ‘Che, ¿Cuándo toco yo, antes del show musical o después?’”, recordó. “El show musical sos vos”, le respondieron mientras él no lo podía creer.

Ese año lo terminó de la mejor manera, con el ciclo MusicArteBA, en el que consiguió su primer Sold Out en el Teatro Buenos Aires.

El camino recorrido, los shows en distintos escenarios, lo fueron preparando para las que serían dos de las presentaciones más importantes de su carrera. El 19 de mayo de 2024 participó de la segunda edición del Festival Patria, en el mítico Luna Park, frente a más de 12.000 espectadores.

matias napoli lp.jpg Matías Napoli durante su presentación en el Luna Park.

Su más reciente hazaña, fue haber pisado el escenario del Movistar Arena, el pasado 25 de mayo, en la tercera edición del mismo festival.

En cuanto a sus logros, reconoció que lo importante no es solo llegar, sino también sostenerlo, porque, según sus palabras “llegás rápido y te vas rápido, lo difícil es mantenerse”.

“Haber pasado por tantas cosas, incluso haber dejado la música y volver, hace que nunca me la crea", admitió. "No es que ‘yo llegué al Movistar’, sino que hay un montón de gente que me estuvo apoyando todo este tiempo y siento que lo lindo es que todos llegamos”, expresó.

Neuquén, su lugar innegociable

A pesar de que muchos le recomiendan trasladarse a la capital, él se mantiene firme en su convicción de que puede tener lo mejor de los dos mundos: triunfar en la gran ciudad sin alejarse de sus afectos en Neuquén.

Incluso el productor que lo llevó al Movistar Arena le dijo “Matías ya está, tenés que venirte a vivir a Buenos Aires. Lo que tardaste en construir dos o tres años, por no tocar tan seguido, en Buenos Aires te hubiese llevado unos meses”.

matias napoli 2.jpg A pesar del éxito en Buenos Aires, su hogar está en Neuquén.

"Eso de que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires no es mentira, pero yo no negocio el estar con mi familia, con mis amigos, porque si bien es lindo llegar a algo, lo más lindo es compartirlo", aseguró. Para lograr este equilibrio, el cantante tiene dos bandas, una en Neuquén y otra en la capital.

En una oportunidad, cuando estaba estudiando cine, realizó un máster de actuación junto al gran Juan Minujín, a quien le preguntó si él sentía que tenía que ir a Buenos Aires para poder actuar o podía hacer cosas a distancia. El actor, con sabiduría lo primero que le dijo fue que "hoy las distancias no existen", y que podría audicionar de manera virtual, pero mientras tanto que "lo importante es ir formándose en el camino, para que cuando llegue el momento vos estés preparado".

Si bien mudarse podría abrirle muchas puertas, hoy su éxito pasa por otro lugar y pone en la balanza las cosas que para él son más importantes.

"Hay gente que te enseña un montón de cosas en el camino, trabajar con gente que te valora y estar bien a veces es más importante que la plata", explicó y recordó un consejo que le dieron años atrás: "Laburá, esforzarte, pero trabaja con gente que quieras, que te haga bien, que te haga crecer".

Su paso por la Confluencia

Para los artistas locales, no hay mejor oportunidad para mostrarse en la ciudad que la Fiesta de la Confluencia.

La entrada libre y gratuita permite que miles de oídos curiosos se acerquen a los escenarios alternativos, donde bandas y solistas emergentes, tienen la chance de ser descubiertos por una audiencia que, de otra forma, quizás no los hubiera escuchado.

"El público neuquino no está acostumbrado a ver cosas nuevas, va a ver cosas que ya conoce. Por eso muchas bandas hacen mitad propio y mitad tributo", señaló. En este sentido, el cantante afirmó que la Confluencia "es un escenario muy copado, sobre todo porque la gente va con esa predisposición a escuchar algo nuevo".

Matias-Napoli-Actor-Fiesta-Confluencia-1.webp

Napoli pisó el gran escenario neuquino en tres ocasiones, 2022, 2023 y 2024. "La inversión de escenario, de sonido, de equipamiento, los equipos que contratan para la Fiesta de la Confluencia son de primera línea y el escenario principal es el más grande que hay en el país", destacó.

"En mi primer Confluencia, me pusieron en el mismo horario que Luciano Pereyra. En el segundo lo único que pedí fue estar en el mismo horario que Duki, yo quería que me venga a ver la tía que lleva al sobrino, no el adolescente", contó entre risas.

La tercera vez, logró posicionarse en el horario central del sábado a las 22:00. "Me gusta mucho ese escenario puntualmente", reconoció.

Un año lleno de proyectos

Napoli se prepara para el desembarco de su nuevo disco, "Dejarte ir". En la creación de esta obra, participaron reconocidos productores como Fer Pull, Facu Monti —productor de artistas internacionales como Natalia Oreiro, Thalia y Selena Gómez— MaxNez y Manu Pineda —productor de Chano, Nito Mestre y Gustavo Cordera—.

Los videoclips son el espacio donde entrelaza todas sus habilidades: compone la música, escribe los guiones y hasta actúa en ellos. De esta manera, logra transmitir la historia completa de cada canción en forma de cortometraje.

El siguiente estreno será la canción "Volverás", que estará disponible en plataformas a partir del viernes 11 de julio. Además, próximamente planea publicar el video de su presentación en vivo en el Luna Park, uno de los momentos más memorables de su carrera.

matias napoli disco.jpg Su nuevo disco "Dejarte ir" será lanzado de manera progresiva este año.

En un contexto donde muchos artistas optan por colaborar con otros cantantes para enriquecer sus producciones, este disco presenta cinco colaboraciones con distintos talentos: Manu Pineda, Facundo Monti, Cristian Jaris y Chelzye. La quinta participación es, quizás, la más especial de todas: la voz de su propio padre.

Si bien este año le dio prioridad a lo musical por sobre el teatro, también se hizo tiempo para participar como actor de reparto en la grabación de una película en Buenos Aires llamada "Pródiga".

Además, en julio empezará a filmar una película en Neuquén de cine independiente que lo mantendrá ocupado por unos meses.

De esta forma, Mati sigue apostando a las distintas formas de hacer arte, con el convencimiento de que aunque sea difícil, puede mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal.

"Yo no soy un rockstar, mi prioridad no es ser Elvis, mi prioridad es mi hijo, mi familia, mis amigos, la gente que quiero", concluyó.