Dejó su trabajo en el banco y abrió un novedoso local de ropa: "Quiero mostrar diversidad"

Llegaron a General Roca, donde su marido empezó a trabajar en la secretaría económica financiera del IUPA, una universidad de arte, y ella decidió emprender. El primer local de Clemira nació allí, en una calle no muy transitada. Pero Carmen sabía que no solo eso era lo que iba a atraer clientes, sino también la apuesta a las redes sociales desde donde un principio creó un núcleo con su público que no para de crecer y que hoy lo integran más de 35 mil personas en Instagram.

Clemira- Ropa talles grandes

Clemira nació hace 8 años, cuando la oferta de ropa de moda en todos los talles era aún más difícil de encontrar. "En ese momento se hablaba de talles especiales y tiendas normales, entre comillas, pero yo lo que siempre quise fue un local en el que vos puedas ir con tus amigas o como en mi en mi caso con mi familia en la que somos muchas mujeres, todas diferentes, y que todas podamos vestirnos en un mismo lugar", contó Carmen a LMNeuquén, sobre el inicio de su tienda

Lo que más le molestaba a esta mujer era la segmentación habitual que se hacía en las tiendas de indumentaria donde se dividían en tiendas de "ropa para gordas" y "ropa para flacas". "Si sos flaca encontrás ropa en todos lados y la ropa que quieras, pero si sos gorda solamente tenés que usar holgado y floreado. Bueno, esa era la realidad de antes, hoy las cosas cambiaron y en Clemira hay lugar para todas", aseguró.

Desde que abrió su primer local siempre buscó reflejar a través de sus redes sociales la posibilidad de que todas las mujeres podían vestirse allí, más allá del tamaño de sus caderas. La ropa de Clemina la lucen mujeres de todos los talles, y especialmente las que no poseen cuerpos hegemónicos. "Mostrar diversidad es el mensaje que quiero dar siempre", afirmó.

Comunicación con los clientes

La comunicación de Carmen con sus clientes es muy fluida. En su comunidad no solo se exponen los nuevos looks, sino que también se discute sobre gordofobia, falta de de talles en general y la necesidad de una ley -que se cumpla- de talle.

Clemira- Ropa talles grandes

"Yo siento que hay temas que necesitamos debatir como sociedad, todavía pasa y creo que estamos en un momento en el que se está reavivando la discriminación, el hate en las redes sociales. Y siempre vale la pena dar esa batalla de las ideas y poder construir entre todos", comentó.

Para esta diseñadora es importante poner en crisis las cosas que están como preestablecidas. "Si sos gorda tapate. ¿Por qué? Cada cual usa lo que quiere y el talle no tiene que ser un predeterminante de tu estilo", aseguró la creadora de Clemira, quien recordó que después del talle M hay al menos 10 talles más.

"Mi forma de inclusión no es desde un lugar de compasión, sino de naturalizar que es una realidad que todos somos diferentes, que existe una diversidad de cuerpos y que vestirse es un derecho. La moda es expresión y si vos estás imposibilitado de acceder a la ropa que querés usar para comunicar quién sos en la vida, es un problema. Y eso no es frívolo, porque estamos hablando de lo que quiero transmitir no solo de ropa", explicó la joven.

Expansión

El crecimiento de Clemira nunca paró. Luego de su primer local en Roca, ubicado en Tucumán 1017, abrieron en Cinco Saltos en Avenida Roca 102 y hace ya cuatro años desembarcaron en pleno centro de Neuquén, en Alberdi 110.

Clemira- Ropa talles grandes

Hace ya dos años que Clemira tiene su propia indumentaria ya que Carmen Muñoz Villegas se animó a empezar a diseñar, y de la mano de una cooperativa textil confecciona sus propias colecciones.

"Me parece importante incluir todos los talles en una tienda de ropa porque la moda es expresión, porque vestirse es un derecho, todos tenemos que tener la posibilidad como seres sociales y culturales de salir al mundo y de contar quiénes somos, más allá de cómo somos físicamente", insistió.

La comunidad de esta tienda tiene un ida y vuelta espectacular, según contó Carmen. Venden marcas de indumentaria sin género, por lo que no son solo mujeres sus clientes. "La respuesta de la gente es espectacular en el sentido de que se sienten muy bien cuando vienen al local y nos lo cuentan en persona o luego por las redes", relató la comerciante, quien contó además que a las chicas que trabajan en sus tiendas siempre les dice que animen a las clientas a probarse.

Clemira- Ropa talles grandes

"Es que queremos que todas tengan la chance de verse con algo distinto que no sea solo el uniforme de gorda, que es lo que nos hicieron poner toda la vida", expresó con dureza.

Contó también que ese aire de libertad que se respira en sus tiendas se siente en sus clientes al correr de las visitas. "Es impresionante ver como las mujeres llegan al local y cómo en unos meses tienen un estilo totalmente distinto al que tenían la primera vez que llegaron en jogging y remerón", describió.

Una de sus clientas expresó esos sentimientos a través de sus redes: "Clemira fue mucho más que ropa. Fue el primer lugar donde mi cuerpo no fue un problema, sino un punto de partida. Durante años, sentí que tenía que esconderme. Que si mi cuerpo era más grande debía taparlo, disimularlo, hacerlo "aceptable". Buscaba talles grandes no solo por necesidad, sino por miedo. Miedo a que se notaran mis rollos, mis formas, mi historia. Clemira apareció en ese momento, dándome abrigo, pero también respeto. Me vistieron cuando nadie más lo hacía. Me miraron con amor cuando yo apenas podía hacerlo. Y con el tiempo, algo se empezó a mover. Carmen, con su activismo tan cotidiano como revolucionario, me fue mostrando que mi cuerpo no necesita permiso para existir. Que no tengo que esperar a encajar para usar lo que me gusta. Que merezco habitarme con libertad, sin vergüenza, sin culpa. No se trataba solo de ropa. Se trataba de reconocerme como digna de habitar el mundo con belleza, deseo y poder".