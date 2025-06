"Hay un Llamado": de qué se trata la campaña de ACNUR que busca ayudar a 122 millones de personas desplazadas

Embed - Fundación ACNUR on Instagram: "Este #DíaDelRefugiado, hay un llamado que no podemos ignorar. Es el llamado de millones de personas que huyen de la guerra, la violencia y la persecución. Personas que lo han perdido todo, pero que aún conservan una esperanza: que alguien escuche, que alguien actúe. Hoy el mundo enfrenta más de 122 millones de historias de desplazamiento forzado. Cada una merece ser escuchada. Cada una necesita una respuesta. ACNUR está ahí, en terreno, brindando asistencia vital. Pero necesita tu ayuda para seguir. Hay un llamado. Y aunque a veces el mundo no lo escuche, sigue ahí. Si vos lo escuchás, hay esperanza. Si vos respondés, hay futuro. Doná ahora. Tu ayuda llega."

View this post on Instagram A post shared by Fundación ACNUR (@fundacionacnur)