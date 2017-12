Un neuquino va por La Canción Argentina 2017

“Para mí es importante participar porque hace poco retomé mi carrera con la música, es un empujoncito más que uno tiene para seguir con esto”, agradeció, al tiempo que destacó la visibilidad y proyección a nivel nacional que le otorga el concurso que se extenderá desde el 16 al 23 de este mes.

Volver a empezar

Luego de sacar su primer disco en 2001, Nápoli volvió al ruedo con “Quisiera”, el disco de baladas mezclado y masterizado en Arlington (Texas) que lanzó a mediados de este año.

“Por cuestiones personales -fui papá- tuve que dejar todo y hace un tiempo retomé de la manera más profesional posible. Hice videos porque hoy con grabar solamente no alcanza, si no lo hacés gráfico es como que no llega”, explicó sobre los clips que realizó para “Quisiera” y “Ella”.

Si bien nació en Buenos Aires, Nápoli reivindica su pertenencia a Neuquén, donde llegó con tan solo un año de vida. Su vínculo con la música se dio desde siempre a través de su familia. “Tengo muchas situaciones que me marcaron como ver de chico a mi viejo tocando la guitarra”, contó.

A la hora de definir su propuesta musical, el cantante, guitarrista y pianista autodidacta expresó: “Son baladas sentidas, yo le doy mucha importancia a la letra, creo que es lo que más transmite”. Nápoli busca dejar su huella con un estilo propio dentro del género melódico.