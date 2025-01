Pachu Peña contó por qué su esposa lo echó de su casa luego de ganar un Martín Fierro

Para meterlo en tema y a sabiendas de lo que hizo hace algunos años Sebastián Wainraich lanzó “La pregunta fuerte” y expuso que su esposa en más de una oportunidad lo echó de la casa por no volver a dormir luego de la entrega de los Premios Martín Fierro .

Tras lanzar su risa característica, Pachu Peña confesó las razones por las que su pareja le armó el bolso para que se vaya de su casa. “Es verdad, más de una vez me pasó de quedarme dormido en el auto en un estacionamiento después de los Martín Fierro”, reveló sobre la razón por la que no volvió a su casa.

Fue así como entró en detalles para contar qué le había sucedido para tomar la decisión de no manejar hasta su hogar luego de la fiesta de los Martín Fierro: “Habíamos ganado, fuimos a la típica celebración después de la ceremonia. Y bueno, entre festejos y copas, me subí al auto y pensé: ‘No puedo manejar así’. Me quedé dormido ahí mismo”.

Qué hizo la esposa de Pachu Peña cuando lo vio llegar al otro día de la entrega de premios

Es por eso que cuando llegó a su casa al otro día su esposa lo estaba esperando bastante molesta, por lo que apenas llegó le sacó la “tarjeta roja” y lo expulsó de su casa. Como si todo esto no fuese suficiente, admitió que no le pasó en una, sino que en dos oportunidades.

Pachu Peña-1.jpg

“En ambas ocasiones, no escuché ni llamadas ni mensajes. Me despertó un policía golpeando la ventanilla con la cachiporra. ¡No entendía nada! Me acomodé, salí como pude y llegué a casa tarde”, reveló Pachu Peña sobre cómo hizo en esas situaciones para retornar a su hogar.

Más allá de la polémica, Sebastián Wainraich lo bancó y remarcó la importancia de este accionar en un estado de ebriedad o con grados de alcohol en sangre más elevados de lo permitido. Es por eso que lo destacó como “Un buen ciudadano”, aunque su esposa no pensó lo mismo cuando lo vio llegar en ambas oportunidades.