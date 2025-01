Yanina Latorre amenazó a su hija Lola y le marcó qué tiene prohibido hacer en los medios

Es que Yanina Latorre comenzó a criticar sin pieda a aquellas famosas que exigen un canje para poder ahorrarse el dinero. En este contexto, lanzó una frase muy picante contra ellos: “Famosas marginales paren de llamar a cada marca que subo. No hay nada más cringe que escribir y tirarse el lance por Instagram a ver si… manguear”.

Ante esto Lola Latorre apareció en sus stories de Instagram para exponer su accionar en casos similares: “Yo re hago”. Por supuesto que al decir esto casi le agarra un ataque a la madre. Es que si bien era una broma ella quería seguir ahondando en su postura: “Te rompo la cabeza. No. A variar. Uno labura y tiene para garpar”.

Sin embargo, la hija seguía con el deseo de bromear hasta hacer enojar a Yanina Latorre, por lo que lanzó otro pícaro comentario: “Yo pido canje le digo: ‘che, no me ofreces un canje’”.

Fue allí cuando la madre no la toleró más y la terminó echando mientras la joven se reía: “Andá para allá, me vas a arruinar la vida”. Para cerrar, miró a la cámara para hablar con sus seguidores y lanzar una advertencia sobre lo que haría si la descubre haciendo esto: “Mirá, si tenes alguna pruebita de que Lola pide canje, mándamela: la desheredo”.

El secreto íntimo que contó Yanina Latorre sobre su marido

Desde Rumis, el canal de streaming en el que trabaja su hija, Yanina Latorre confesó un detalle que incomodó a su hija. Es que allí le recordaron una frase que le lanzó Cinthia Fernández a la panelista: “Vomitivo es pensar que le depila los pelos al marido”. Ante esto, Lola Latorre se sorprendió: “¿Perdón?”.

Fue así como la madre redobló la apuesta y expuso: “Sí, yo le depilo los pelos del c... a papá”. Tras despertar la risa de todos, la joven se sacó los auriculares y escapó: “No, no, no. ¡Es un asco!”.