La salud de Wanda Nara: Yanina Latorre contó el dato más duro

Medio a los gritos como es su estilo y también con insultos para todos lados, Yanina confesó que "me llamó Wanda y me decía ‘Yani esto’ o ‘Yani lo otro’”. Se detuvo en ese punto porque, recordemos, ella y Wanda protagonizaron una de las peleas más escandalosas de 2024 y la ex vedette la acusó de cobrar 20.000 dólares de parte de Mauro Icardi y la amenazó con llevarla a la justicia.

"Escuchá, Wanda me dice lo siguiente. Primero que está destrozada, que está con asistencia psiquiátrica. O sea, yo te digo lo que me está diciendo Wanda, no digo si es verdad o mentira todo esto", remarcó para no quedar como la vocera de la mediática un puñado de días después de que las dos se mataron largo y tendido por todos los medios.

Después, agregó"Después me pregunta, que tiene razón en esto... ¿Te parece normal que él vaya a la citación por violencia de género con la China? Y la verdad, chicos, no me parece normal. Si yo tuviera ese quilombo voy sola. ¡Están mezclando todo! ¿Qué tiene que hacer la China en la oficina de violencia de género en el marco de una denuncia de Wanda contra Icardi? ¿Tengo razón o no?".

Que más le dijo Wanda a Yanina Latorre

"La China no tiene dos dedos de frente, porque los hombres perdonan pero son todos pelotudos y muchas veces la inteligencia emocional la pone una. Y escuchá esto, y me dice Wanda que esto es verdad: me dice ‘estoy recién separada, le hago el cumpleaños a mi hija el 15, lo tengo todo organizado, la lista de amiguitos, los chicos del colegio, el pelotero, la mar en coche, Icardi está invitado... ¡El no quiere venir! Yo ese día no se la voy a dar’”, exclamó Latorre.

Cuando le dijeron que había una medida cautelar en contra de Icardi, Yanina reventó y gritó "No hay perimetral, venció, Icardi se puede acercar amooorrrr".