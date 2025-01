Yanina Latorre se cansó de la China Suárez luego que saliera a desmentirla

El escándalo mediático no da tregua. Luego de que a China Suárez saliera a desmentir los rumores sobre un supuesto embarazo de Mauro Icardi, la respuesta de Yanina Latorre no tardó en llegar . La panelista de LAM (América TV) utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra la actriz, a quien acusó de ser la responsable de alimentar el rumor.

Yanina 1.jpg El descargo de Yanina Latorre contra la China Suárez

Yanina Latorre respondió a la China Suárez

Pero la panelista no se detuvo allí. Aprovechó la oportunidad para profundizar sus críticas y lanzó otro mensaje contundente: "Que alguien le avise a la China que se mete donde no debe… que las pericias que se filtraron son de parte… no son las que se hicieron en la Justicia. Estas últimas todavía no están listas".

La tensión entre ambas figuras se incrementó cuando Yanina recordó episodios pasados que involucraron a la China Suárez, especialmente el recordado Wandagate. Sin filtro, la panelista disparó: "Qué atrevida la China, ¿no? Se garch... al marido. Lo desmintió. Pasó el tiempo. El matrimonio se terminó separando y terminó conviviendo con el marido que se había garch...".

Latorre, visiblemente molesta, aseguró que fue la propia Suárez quien hizo circular el rumor del embarazo: "El rumor lo hizo correr ella. Venía todo de su parte. Después, cuando los periodistas le preguntan… Se hace la desentendida y no contesta".

Yanina 2.jpg La desmentida de la China Suárez

Yanina Latorre furiosa con la China Suárez

Para reforzar sus dichos, Yanina recordó episodios anteriores donde la China Suárez habría actuado de forma similar: "Igual, no nos olvidemos que la China es la misma que juró por la hija que no estaba con Vicuña. Y la misma que cuando saltó el Wandagate, dijo que no los conocía. No tiene remate".

Los rumores de un embarazo de la China Suárez surgieron tras varias especulaciones en redes sociales y medios de comunicación. La actriz, actual pareja de Mauro Icardi, optó por desmentirlo mediante una publicación que apuntaba directamente a Yanina Latorre como la responsable de difundir la noticia.