La indirecta de Zaira Nara en medio del escándalo de su hermana, Mauro Icardi y la China Suárez

La menor de las Nara se metió en medio del escándalo que involucra a su hermana y a la novedosa relación de su ex cuñado

No caben dudas que actualmente todo lo relacionado al mundo del espectáculo y la farándula pasa alrededor del tremendo escándalo de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, sumado a la reciente confirmación de la relación entre el futbolista y la China Suárez. En este caso, la polémica sumó un nuevo capítulo con la intromisión de Zaira Nara .

Zaira-Wanda-Nara-Portada.jpg

Pero que no hable en público no quiere decir que no tenga una opinión formada de todo lo que sucede. La batalla campal que se despertó entre Wanda, Mauro y la China Suárez (quien recordemos, era parte de su círculo íntimo de amigas), la tiene entre furiosa e indignada y aprovecha las redes sociales para deslizar algún palito, como en esta ocasión.

La reacción de Zaira Nara contra la China Suárez y Mauro Icardi

La modelo y actual pareja del reconocido polista Facundo Pieres si muestra muchas cosas en sus redes sociales, donde es muy activa y constantemente comparte fotos, videos y demás para sus seguidores y fanáticos. Pero esta vez se animó a algo más y dejó una frase.

image.png

"El Universo se encarga de unirte y separarte de las personas correctas para tu evolución", fue la reflexiva oración que publicó en sus historias en su cuenta oficial de Instagram. Y si bien no está nada confirmado, al parecer podría ser una clara referencia a la China.

La reflexión la subió poco después de mostrar que estaba de visita con sus hijos en la casa de Wanda, disfrutando de una tarde de juegos, charlas, mates y pastafrola. Es evidente que Zaira tiene mucho para decir, aunque se reserva el derecho de hacerlo en privado. Allí donde nadie pueda juzgarla ni retrucarle nada.

El video de la China Suárez que creo rumores

La publicación de la China Suarez en medio de los rumores de embarazo

El miércoles la China dejó de lado las fotos con su novio y subió un tierno video a su historias de Instagram. En las imágenes se puede ver a la cantante con su gato en brazos. Se trata de un pequeño felino anaranjado que ella adoptó a fines del año pasado.

“¿Cómo vas a tener esta pancita? Ay, tengo un bebé, te amo. ¿Por qué la maldad? No aguanta la ternura“, se la escuchar decir a la actriz mientras le da besos a su mascota que le contesta con agudos maullidos.

Sin embargo, el dulce video cobró otro sentido luego de que la reconocida periodista Yaninaa Latorre lanzara un bomba. En las últimas horas la panelista aseguró que la China está embarazada de Icardi.