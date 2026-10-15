El intendente resaltó la magnitud del proyecto y su importancia para mejorar los accesos a la capital neuquina.

Gaido destacó el avance del viaducto de Neuquén: comenzó la colocación de las 80 vigas.

El intendente Mariano Gaido destacó el avance de la obra del viaducto de Neuquén , donde este jueves comenzó el montaje de las 80 vigas que conformarán la estructura del puente . La primera fue colocada este mediodía, en tanto que en un plazo de entre 15 y 20 días estará completada la instalación de todas las piezas.

“Para nosotros es un día muy especial, porque otra vez los neuquinos somos un orgullo en el país, llevando adelante una de las obras más importantes que tiene la República Argentina”, expresó Gaido durante una recorrida por el sector.

El jefe comunal resaltó la magnitud del proyecto y su importancia para mejorar los accesos a la capital neuquina: “Es una obra que tiene la jerarquía de las grandes capitales del mundo. Neuquén se está transformando y se está transformando con las obras que necesita una gran capital”.

Gaido refería que el viaducto es una obra estratégica para el ordenamiento del tránsito y la conectividad entre Neuquén y Cipolletti. “Su desarrollo busca mejorar uno de los principales accesos a la ciudad, en un contexto de crecimiento urbano y aumento de la circulación vehicular”, remarcó.

El montaje comprende ocho tramos, con diez vigas premoldeadas en cada uno. Cada pieza pesa aproximadamente 19 toneladas y es trasladada desde Allen, a unos 30 kilómetros del lugar de instalación.

El operativo requiere coordinación entre los equipos de transporte, seguridad y montaje, debido a las dimensiones de las estructuras y al tránsito que implica su traslado.

La grúa utilizada para la colocación permite instalar diez vigas en cada tramo antes de cambiar de posición. Ese procedimiento, explicó Mario Corradi, de la empresa UTE OMEGA ARCO, demanda alrededor de un día, debido a la necesidad de trasladar los contrapesos y el equipamiento.

Una vez finalizado el montaje, los trabajos continuarán con la colocación de las prelosas y la construcción del tablero del puente, explicó.

El subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega, calificó la jornada como “un avance importante para el tramo que conecta con el puente carretero de la avenida Mosconi” y destacó que las pilas y las estructuras ya están preparadas para continuar con las tareas.

“Pretendemos que en los próximos días se vean los avances porque la obra avanza a muy buen ritmo. Estamos muy contentos compartiendo con todos los neuquinos esta gran obra”, expresó.

En cuanto a los aspectos técnicos de la obra, Mario Corradi, de la empresa UTE OMEGA ARCO, abundó que "se dio comienzo con algo importante, que es el montaje de las vigas del puente. Ya colocamos la primera de un total de 80 que son transportadas desde Allen”.

Corradi adelantó que los trabajos de colocación continuarán de manera sostenida y estimó que en 20 días estarán instaladas todas las vigas. Luego, se avanzará con la colocación de la prelosa y los tableros del puente.