“Con esta obra, vamos a tener provisión de agua para Villa del Nahueve, generación de energía y el riego para más de 120 hectáreas”, aseguró el gobernador de Neuquén.

La turbina de la central hidroeléctrica , en el río Nahueve , inaugurada por el gobernador Rolando Figueroa durante el último fin de semana, ya comenzó a girar por primera vez y superó satisfactoriamente la prueba inicial. El avance marca el inicio de la puesta en marcha de una obra estratégica que permitirá generar energía renovable en el norte neuquino y reducir la dependencia de líneas de transporte que recorren largas distancias y están expuestas a contingencias climáticas.

Tras confirmarse la puesta en marcha, ahora se desarrolla un proceso técnico de calibración y verificación que llevará aproximadamente cuatro semanas. En esta etapa se revisan los sistemas mecánicos y eléctricos para comprobar que todos los componentes estén correctamente instalados y funcionen de acuerdo con los parámetros previstos .

Para realizar los trabajos llegaron dos ingenieros de Austria, representantes de la empresa proveedora de los equipos. Si las pruebas continúan según lo previsto y se completan los trámites correspondientes, la expectativa es comenzar a inyectar energía a la red durante diciembre. Para ello deberán contar con las autorizaciones de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad .

La conexión eléctrica ya está terminada y energizada: una línea de media tensión de 33 kilovoltios vincula la central con la infraestructura existente entre Andacollo y Las Ovejas.

Características de la central hidroeléctrica

La central cuenta con dos turbinas Francis de eje horizontal, de 2.340 kilovatios cada una, que suman una potencia instalada de 4,68 megavatios. Su generación anual estimada es de 31,9 gigavatios hora. De esta manera la mitad de la energía que consume toda la región Alto Neuquén por año va a poder ser cubierta por la generación de la central Nahueve.

La producción local tendrá un impacto directo en la seguridad del suministro. Hasta ahora, el norte de la provincia recibe energía desde centrales del río Limay o desde otros puntos del sistema, a través de tendidos eléctricos extensos. Los temporales, el viento y la nieve pueden provocar la caída de líneas y dejar a localidades enteras sin servicio. La central permitirá contar con energía más cerca de los usuarios y de las actividades productivas.

Esa disponibilidad también abre oportunidades para el desarrollo económico. En este sentido la recién inaugurada central podrá atender las necesidades eléctricas de las plantas de madera de Corfone, la posibilidad de ampliar la infraestructura de frío para la producción caprina y el crecimiento de hosterías, hoteles y otros emprendimientos.

La obra fue concebida con un propósito multipropósito: además de generar electricidad, permitirá ampliar la superficie bajo riego y mejorar las condiciones para la producción agropecuaria. El sistema contempla un canal de conducción de 4,1 kilómetros y doce bocas de riego, con capacidad para incorporar más de 120 hectáreas. Dos parcelas ya cuentan con sus sistemas y comenzaron su etapa productiva.

La operación estará a cargo de la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN), habilitada para desarrollar actividades de generación eléctrica. La energía producida será vendida al EPEN, que podrá adquirirla a un valor más conveniente que el que paga por otras fuentes del sistema. La operación requiere presencia permanente, con personal organizado en turnos rotativos durante las 24 horas y los 365 días del año; el esquema informado para la puesta en funcionamiento contempla una dotación inicial de 12 personas.

Neuquén y una escuela para el futuro de

La puesta en marcha de la Central Hidroeléctrica de Nahueve tiene, además, un valor que trasciende su aporte inmediato al sistema eléctrico. Se trata de una central hidroeléctrica construida en la provincia, en un contexto en el que -según destacó Leandro López, titular de la ADI-NQN- hace alrededor de dos décadas que no se inauguraba en el país una obra de características similares. “No hay ninguna provincia argentina hoy que esté haciendo centrales eléctricas”, afirmó, y consideró que Neuquén vuelve a ubicarse a la vanguardia en materia de infraestructura e inversión pública.

El objetivo es que la experiencia también sirva para formar capacidades locales. “Ojalá también sirva esta central de escuela”, expresó López. La operación cotidiana permitirá que trabajadores y jóvenes neuquinos se capaciten en el funcionamiento y mantenimiento de este tipo de instalaciones, conocimientos necesarios si la provincia avanza con nuevos aprovechamientos hidroeléctricos. “Necesitamos neuquinos que sepan trabajarlo, que sepan operar, que sepan manejar este tipo de complejos”, agregó.

Con una inversión estimada en 55 millones de dólares -integrada por un préstamo de aproximadamente 15 millones del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo y unos 40 millones de dólares de recursos provinciales-, Nahueve combina generación renovable, riego y desarrollo regional.