Tragedia en Comodoro: un hombre ciego perdió el equilibrio en su casa y cayó al vacío

Un hombre de 70 años falleció tras caer al vacío desde el primer piso de su vivienda en Comodoro Rivadavia. Creen que perdió el equilibrio en la escalera.

Murió un hombre ciego que cayó al vacío desde un primer piso.

Un hombre ciego que cayó desde el primer piso de su vivienda falleció a causa de las graves lesiones sufridas al golpear su cabeza contra el suelo de cemento, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut ,

La víctima, de 70 años, e identificada como J. A. G., estaba en la primera planta de su casa, ubicada en el barrio comodorense de Pietrobelli, y cayó por razones que aún no han sido determinadas, aunque todo apunta a que se trató de un accidente debido a que el hombre perdió el equilibrio.

El episodio que derivó en el fallecimiento ocurrió durante la tarde de este miércoles 14 de octubre, aproximadamente a las 18.45, en un domicilio ubicado en el pasaje Giménez al 1300, del barrio Pietrobelli.

Según se indicó, el hombre se acercó a una escalera de la propiedad, se desequilibró y no hizo pie, por lo que cayó al vacío desde el piso superior.

En la caída, sufrió un fuerte golpe en su cabeza contra el piso de cemento, pese a lo cual no perdió el conocimiento.

Cuando efectivos policiales de la Comisaría Segunda intervinieron en el hecho, el hombre se encontraba consciente y acompañado por familiares.

El hombre no vidente que murió en Comodoro Rivadavia tenía 70 años.

Sin embargo, presentaba una importante pérdida de sangre en la zona craneal y también manifestaba fuertes dolores en la cadera.

Una ambulancia trasladó a la víctima hacia al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, para intentar estabilizarlo.

No obstante, este jueves se confirmó el fallecimiento del hombre poco después del dramático episodio, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en la caída.

Hasta la mañana de este viernes no habían trascendido más detalles sobre las circunstancias posteriores a la caída ni sobre las actuaciones médicas realizadas.

Asesinado por celos en Comodoro Rivadavia

Un joven de 21 años murió tras ser apuñalado por otro, mientras paseaba con su novia por el barrio Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, de 20 años, ambos iban caminando cuando el agresor se les aproximó y, después de una discusión, mató a su pareja de una sola puñalada, asestada en el lado izquierdo del tórax.

La víctima fue identificada por la Policía como Ezequiel Alexandro Alvarado Beltrán, y el presunto asesino, como Lucas Aarón Romero.

Tras el ataque, agentes de la Unidad Regional iniciaron de inmediato un intenso rastrillaje por la jurisdicción para dar con el sospechoso. Minutos más tarde, con la colaboración de la madre del acusado, la policía logró localizar a Romero en la esquina de Base Belgrano y avenida Alejandro Maiz, en el mismo barrio de Kilómetro 8.

La principal hipótesis manejada por la Policía es que el ataque tuvo que ver con una situación de celos, y que el presunto homicida no habría aceptado la ruptura de la relación con la mujer que acompañaba a su víctima.

Según precisó el jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, la propia madre del atacante intentó interceder en la pelea pero no pudo evitar el crimen.