Es el décimo en esa ciudad chubutense en lo que va de 2026 y las imágenes muestran la discusión, una corrida y el disparo. El presunto autor se entregó.

Video: el momento del disparo que convirtió una pelea de vecinos en otro crimen en Comodoro Rivadavia

La muerte de un hombre identificado como José Luis Nahuelmilla, con antecedentes penales , se convirtió en el décimo homicidio de 2026 en Comodoro Rivadavia , donde se repiten cada vez con mayor frecuencia los enfrentamientos violentos.

En este caso, ocurrido en el barrio San Martín minutos antes de las 14 del domingo 2 de agosto de 2026 , la víctima recibió un disparo en el pecho durante una pelea con otro vecino en plena vía pública , en una disputa que se fue de control y que -según sintetizó un jefe policial- involucró a dos integrantes de "familias complicadas" .

La conmoción que generó en la ciudad petrolera de Chubut un nuevo ataque con violencia criminal en la ciudad se incrementó en las últimas horas a partir de la difusión de un video publicado por Abc Diario, en el que se ve el momento exacto del disparo.

Discusión, corrida y la víctima tendida en el suelo

Las imágenes muestran los momentos finales de la presunta discusión entre Nahuelmilla y Lionel Sotomayor, de aproximadamente 30 años, quien luego de que la víctima murió en el hospital de Comodoro se presentó de manera voluntaria en una comisaría y dijo ser el autor del disparo.

El presunto agresor, de campera oscura, se acerca caminando hacia el joven luego fallecido, de campera clara. Se ven gestos aireados y en determinado momento del intercambio, quien sería Sotomayor extiende uno de sus brazos e inmediatamente empieza a correr.

Nahuelmilla empieza a correrlo y ambos cruzan la calle. Cuando están en la mitad de la acera, el supuesto asesino parece darse vuelta y nuevamente extender el brazo en dirección a su perseguidor.

La carrera de ambos continúa. Pero mientras quien sería Sotomayor se aleja y sale de cuadro, su contrincante empieza a aminorar el paso, se tambalea y termina tendido junto al cordón de la vereda de enfrente.

Señas desesperadas a un auto y traslado

La secuencia continúa con una pareja que se acerca corriendo hasta donde está caído el hombre baleado. La mujer se aleja a toda velocidad, presuntamente a buscar ayuda, mientras su compañero se queda con la víctima.

En el final del video se ve que, al advertir que se acerca un auto, quien se quedó con el herido se incorpora y hace señas desesperadas pidiéndole que se detenga.

El vehículo de color rojo frena y el muchacho abre la puerta del acompañante y habla con el conductor, que enseguida da marcha atrás y acerca el coche al lugar donde estaba tendido Nahuelmilla, a quien cargan en el auto.

Lo último que se ve es el vehículo -aparentemente de tres puertas- alejarse raudamente, mientras ya más personas aparecen acercándose al lugar, incluida la mujer que había salido corriendo luego de constatar la situación del herido.

Lo que contó el hermano de la víctima

Lo que muestra el video cierra con el testimonio que Matías Nicolás Nahuelmilla, hermano de la víctima, le dio a la policía, aunque se negó a dar demasiados detalles sobre la pelea y a identificar al agresor.

Solo dijo que su hermano había discutido con otro hombre y que hubo un disparo, por lo que la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Regional.

Según se pudo reconstruir, el episodio ocurrió alrededor de las 13:55 en la intersección de Los Plátanos y Perales. A esa hora, un llamado al Centro de Monitoreo de Comodoro alertó sobre una persona herida de bala.

Nahuelmilla murió en el hospital a las 15.50.

La confesión del detenido en Comodoro Rivadavia

Sotomayor, de aproximadamente 30 años, se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia, cuando la policía realizaba las primeras diligencias en el lugar del hecho.

Allí, les confesó a los agentes que él fue el autor del disparo.

Con el deceso de la víctima, la causa fue recaratulada como homicidio y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Un arma tumbera y un revólver

Tras la detención de Sotomayor, la Policía allanó su vivienda y secuestró un arma tumbera y municiones. Además, un vecino lindero encontró en el patio de su casa un revólver calibre 32 que aparentemente habría sido descartado y dio aviso a la Policía.

"Cuando llegó el personal policial pudo establecer que efectivamente se trataba de un revólver calibre 32, apto para el disparo y con varias municiones en el tambor", explicó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, en diálogo con SETA TV, luego de conocido el crimen.

Los investigadores presumen que podría haber sido el arma utilizada en el crimen, aunque la hipótesis deberá confirmarse con pericias balísticas.

El comisario dio además referencias sobre los dos involucrados en la pelea mortal.

"Son personas conocidas del barrio de toda la vida. Aquellos que hemos trabajado en esa jurisdicción sabemos que son dos familias problemáticas que tienen hechos violentos entre ellos, entre vecinos; y también con la Policía. Tienen antecedentes penales", declaró.