Hubo 7 allanamientos en Comodoro Rivadavia y cayó un joven de 25 años. Se da casi un mes de la liberación de un acusado por error.

Doble homicidio en Chubut: tras un paso en falso en la investigación, detienen a un nuevo sospechoso (foto de archivo).

La causa por el doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo este jueves 2 de julio de 2026 , con un avance que se presenta luego de un traspié que había puesto en duda la investigación .

La policía de Chubut realizó siete allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad petrolera y arrestó a un hombre de 25 años , identificado por sus iniciales como L.E.R, y que podría ser el segundo atacante en el asesinato a tiros en una suerte de emboscada, según la hipótesis de fiscalía .

Según se informó, la detención se concretó tras incorporar nuevos elementos probatorios que permitieron establecer la presunta participación del sospechoso en el hecho investigado, que se adjudica a un episodio más en el enfrentamiento mafioso entre los clanes Nieves y Vera, que sacude a la ciudad petrolera desde hace años.

Allanamientos simultáneos al amanecer

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 5:30 de la mañana y fueron ordenados por el fiscal general Julio Puentes y autorizados por el juez penal Martín Cosmaro.

Los efectivos de la División Policial de Investigaciones (DPI) se desplegaron de manera simultánea en los barrios Pietrobelli, Jorge Newbery, Cerro Solo, la Zona de Quintas y Standard Norte.

El detenido permanecerá alojado en una dependencia policial hasta la audiencia de control de detención, en la que la Fiscalía expondrá las pruebas reunidas en su contra y se conocerán detalles de su presunta participación en el asesinato a tiros, en el que el aparente objetivo era Rodrigo Nievas y murió también la joven que lo acompañaba circunstancialmente a bordo del Peugeot 206 acribillado tras una persecución.

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares del sospechoso y de personas de su entorno, prendas de vestir que podrían estar vinculadas al hecho investigado, y municiones junto a un cargador de pistola hallados en una vivienda de la Zona de Quintas.

El material será analizado para determinar su relevancia dentro del expediente.

La pericia escopométrica que desarmó una acusación

El arresto de L.E.R. se produce en un momento bisagra para la causa. En los primeros días de junio de 2026, la Justicia sobreseyó y liberó a Erick Isaac Encina, uno de los dos detenidos originales en el caso, después de que una pericia escopométrica determinara que sus características físicas no coincidían con las del autor registrado en las cámaras de seguridad del lugar del crimen.

El propio Encina se había sometido voluntariamente al estudio, una decisión poco habitual, según explicó en ese momento el fiscal Puentes.

La detención de Erick Encina en Comodoro Rivadavia: una pericia demostró que no era ninguno de los dos sospechosos del doble homicidio que muestra un video de cámara de seguridad.

"Habitualmente no quieren participar porque en la mayoría de los casos son las personas que aparecen en el video”, explicó en declaraciones a medios de Comodoro Rivadavia.

Al quedar descartada la prueba de video como elemento central de la acusación, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento inmediato.

La defensora pública María de los Ángeles Garro acompañó el planteo y el juez Cosmaro hizo lugar al pedido. Encina recuperó la libertad y quedó definitivamente desvinculado del expediente.

El otro sospechoso que sigue preso

En cambio, el otro imputado original, Nadir Adriel "Ñoqui" Vera, sigue detenido bajo prisión preventiva.

La Fiscalía solicitó prorrogar la medida al sostener que persisten elementos de convicción suficientes para vincularlo con el ataque armado y que existen riesgos procesales tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación.

Rodrigo Nieves iba al volante de un Peugeot 206 cuando fue interceptado y acribillado a tiros en Comodoro Rivadavia, Chubut.

La calificación provisoria del hecho es "doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego" en calidad de coautor para Vera. Aún resta conocer cuál será la imputación formal para el sospechoso detenido este jueves.

El doble homicidio en Chubut

El caso fue el 22 de abril de 2026. Según la hipótesis fiscal, Vera y otra persona que aún no había sido identificada circulaban a bordo de un Volkswagen Vento cuando interceptaron el vehículo en el que viajaban las víctimas sobre calle La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle, en el barrio Pueyrredón.

Desde el automóvil efectuaron 13 disparos con armas de fuego.

Nieves, de 25 años, murió en el lugar. Asencio falleció minutos después, antes de que pudiera ser trasladada en ambulancia.

Agustina Acencio, la joven que estaba circunstancialmente con Rodrigo Nieves y murió baleada en un ataque mafioso dirigido a él.

"No fue un enfrentamiento armado, fueron ultimados en el auto sin defensa", había sostenido el fiscal Puentes durante la audiencia de control de detención realizada en mayo.

Testigo asesinado y juicio suspendido

El integrante del clan Nieves asesinado debía declarar al día siguiente como testigo principal en el juicio por el homicidio de su hermano Matías, ocurrido el 24 de enero de 2025, por el cual está imputado Agustín Vera.

Tras el crimen, el juez penal Mariano Nicosia suspendió el juicio hasta tanto se garantice la seguridad de todos los involucrados.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, definió a Asencio como "una víctima accidental": la joven de 24 años trabajaba en el natatorio municipal del barrio Pueyrredón, no tenía ningún vínculo con el entramado mafioso y había conocido a Nieves apenas unos días antes del ataque.