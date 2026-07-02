Una organización rescatista de Trelew anunció en sus redes que el animal tendrá representación legal en la causa. La respuesta de la Fiscal.

Proteccionistas le pusieron abogados a "Perejil", el perro que atacó y mató a una nena en Rawson.

Una organización proteccionista de la ciudad de Trelew consiguió representación legal para “ Perejil ”, el perro callejero que se encuentra bajo custodia de la Dirección de Zoonosis de Rawson tras haber atacado y causado la muerte de Alma Vázquez, una nena de cinco años, en Playa Magagna , un barrio costero de la capital de Chubut .

Desde que se produjo el trágico episodio, el 13 de junio pasado, grupos rescatistas pusieron en duda la responsabilidad del perro en el hecho.

Lo mismo hicieron al principio los padres de Alma, pero cambiaron de opinión después de ver filmaciones de cámaras de seguridad de la zona proporcionadas por el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Los defensores de "Perejil"

Los proteccionistas también denunciaron en redes presuntas situaciones de maltrato contra “Perejil” en el ex Zoológico de Rawson, donde se encuentra alojado y, según informó la Fiscalía, incluso habría habido movimientos con intención de “secuestrar” al perro.

Perro atrapado en Playa Magagna, Rawson, Chubut (1) Perejil fue capturado en Playa Magagna, Rawson, Chubut.

Ahora, el “Refugio Los Callejeros” de Trelew, que lleva adelante una intensa campaña en defensa del animal, dio a conocer en sus redes sociales que consiguió que un equipo de abogados se encargue de representar los intereses del perro en la causa judicial abierta por la muerte de Alma.

"¡Atención, último momento! Gracias a Dios, Perejil ya tiene un equipo de abogados trabajando en su causa. Hoy fueron presentados ante el Ministerio Público Fiscal”, publicaron en el Facebook del “Refugio Los Callejeros”.

“Podremos acceder al expediente cuando Fiscalía lo disponga y seguir de cerca todo. Ahora más que nunca vamos con todo para probar la inocencia de este callejero que fue prejuzgado sin juicio previo (sic). Justicia”, agregaron.

El comunicado finaliza diciendo: “Ya no estás solo, Perejil. Alma y Perejil tendrán justicia".

Búsqueda de testigos y pruebas en Rawson

La agrupación proteccionista también realizó a través de sus redes una convocatoria a posibles testigos que puedan colaborar en la causa.

Perro atrapado en Playa Magagna, Rawson, Chubut Perejil está alojado en instalaciones de la Dirección de Zoonosis de Rawson.

El mensaje explica que buscan reunir nuevos registros de cámaras de seguridad, fotografías, audios o testimonios de personas que hayan presenciado el hecho o cuenten con información relevante.

"Testigos, cámaras, audios... todo será presentado donde corresponde. Por Alma y por Perejil estamos de pie, buscando todo aquello que pueda ayudar en esta causa", indica.

Asimismo, adelantaron que están organizando una movililzación para pedir justicia tanto por la niña como por el perro.

Qué dijo la fiscal de Chubut

El accionar de las organizaciones rescatistas fue cuestionado por Florencia Gómez, la fiscal al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (Ufeayda).

"Las únicas víctimas en este proceso son los padres de la menor. El animal no es víctima, y al perro no le pasó nada", indicó la funcionaria.

La fiscal insistió en que "no hay dudas de cómo sucedieron los hechos" y consideró que “se desvirtuó el foco del caso porque si hacemos una marcha por un perro al que no le pasa nada, tiene tres veterinarios y come todos los días pero no se hace una marcha por una menor que falleció, estamos condenados”.

Gómez negó la versión que había circulado en redes según la cual se le podía aplicar eutanasia al animal.

Por otro lado, se quejó de la forma en que desde el principio se manejaron los grupos mascoteros de Chubut bautizando al perro -que es callejero y no tenía nombre- con el nombre de “Perejil”, un término que popularmente se usa para referirse a un chivo expiatorio inocente que es capturado e inculpado para dar por terminada una investigación.