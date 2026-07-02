Ludovica Squirru reveló los 4 signos del Horóscopo Chino que tendrán una vida amorosa movida en julio 2026
La célebre astróloga pronosticó fuertes cambios para cuatro integrantes del zodíaco oriental. De cuáles se trata.
En julio 2026, los astros traen novedades para varios signos del Horóscopo Chino. La prestigiosa astróloga Ludovica Squirru adelantó que puntualmente cuatro integrantes del zodíaco oriental se verán expuestos a una energía de crecimiento que los potenciará a tomar importantes decisiones y cambiar sus vidas.
A continuación, los signos del Horóscopo Chino que enfrentarán cambios en el séptimo mes del año y las predicciones de Ludovica Squirru.
Los signos afectados y qué les depara en julio 2026
- Tigre: la energía disponible potencia la iniciativa y la capacidad para liderar situaciones importantes. Es un período ideal para avanzar en proyectos personales o profesionales que requieren decisión y confianza. En el plano afectivo, las relaciones encuentran un nuevo impulso. Si hay algo que se quiera expresar o proponer, las condiciones estarán dadas para que sean escuchadas con atención.
- Conejo: los vínculos cobran una relevancia especial y pueden convertirse en una fuente de alegría y estabilidad. La sensibilidad que lo caracteriza se combina con una energía de crecimiento que favorece acuerdos, reconciliaciones y nuevos encuentros. También es una etapa positiva para tomar decisiones relacionadas con el hogar, la familia o proyectos que involucren cambios importantes a largo plazo.
- Caballo: el movimiento y la expansión serán protagonistas. Viajes, nuevas experiencias o propuestas inesperadas pueden abrir caminos que no se habían considerado hasta ahora. El entusiasmo será contagioso y ayudará a generar conexiones valiosas. Es un momento favorable para animarse a salir de la rutina y apostar por aquello que realmente se desea.
- Perro: como signo especialmente vinculado a esta energía, contará con una protección adicional para avanzar en decisiones importantes. La confianza en sí mismo será clave para aprovechar oportunidades que aparecen en el momento justo. Las relaciones afectivas también se fortalecen. Los compromisos, las conversaciones sinceras y los proyectos compartidos encuentran terreno fértil para crecer y consolidarse.
Un año marcado por el Caballo de Fuego
El 2026 estará atravesado por la influencia del Caballo de Fuego, una combinación asociada con movimiento, transformación, liderazgo y decisiones audaces. En la astrología china, el Caballo simboliza libertad, dinamismo y espíritu emprendedor, mientras que el elemento Fuego aporta intensidad, creatividad y visibilidad. Por eso, el ciclo es considerado propicio para iniciar proyectos, asumir riesgos y concretar cambios personales o profesionales.
En el simbolismo oriental, el Año del Caballo de Fuego se asocia con períodos de aceleración, innovación y redefinición de estructuras. La combinación del animal y el elemento indica un ciclo de alta intensidad, con oportunidades para quienes estén dispuestos a adaptarse y actuar.
Entre las recomendaciones más difundidas para este período –que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027- se encuentran definir metas claras, planificar proyectos y asumir riesgos calculados, evitando la impulsividad excesiva. También se aconseja trabajar la comunicación, el liderazgo y la creatividad, áreas potenciadas por el elemento fuego. En el plano personal, se sugiere priorizar la actividad física, los viajes, el aprendizaje y las experiencias nuevas, ya que el Caballo simboliza movimiento y expansión.
Cómo saber qué signo soy en el horóscopo chino
Al igual que el horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.
Los signos del horóscopo chino según cada año
- Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
- Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
- Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
- Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
- Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
- Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
-
Cómo saber qué elemento del horóscopo chino soy
Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde:
- Metal si tu año de nacimiento termina en 0 o 1.
- Agua si tu año de nacimiento termina en 2 o 3.
- Madera si tu año de nacimiento termina en 4 o 5.
- Fuego si tu año de nacimiento termina en 6 o 7.
- Tierra si tu año de nacimiento termina en 8 o 9.
Te puede interesar...
Leé más
Año del Caballo de Fuego: qué te depara el 2026 según tu signo del horóscopo chino, ¿cómo conocer el tuyo?
Los 3 signos del Horóscopo Chino que lograrán cumplir su sueño, según Ludovica Squirru
La estafa Wangiri: cómo funciona la llamada que busca aprovecharse de tu curiosidad
Noticias relacionadas