Ludovica Squirru reveló los 4 signos del Horóscopo Chino que tendrán una vida amorosa movida en julio 2026

En julio 2026 , los astros traen novedades para varios signos del Horóscopo Chino . La prestigiosa astróloga Ludovica Squirru adelantó que puntualmente cuatro integrantes del zodíaco oriental se verán expuestos a una energía de crecimiento que los potenciará a tomar importantes decisiones y cambiar sus vidas.

A continuación, los signos del Horóscopo Chino que enfrentarán cambios en el séptimo mes del año y las predicciones de Ludovica Squirru.

El 2026 estará atravesado por la influencia del Caballo de Fuego , una combinación asociada con movimiento, transformación, liderazgo y decisiones audaces. En la astrología china, el Caballo simboliza libertad, dinamismo y espíritu emprendedor, mientras que el elemento Fuego aporta intensidad, creatividad y visibilidad. Por eso, el ciclo es considerado propicio para iniciar proyectos, asumir riesgos y concretar cambios personales o profesionales.

En el simbolismo oriental, el Año del Caballo de Fuego se asocia con períodos de aceleración, innovación y redefinición de estructuras. La combinación del animal y el elemento indica un ciclo de alta intensidad, con oportunidades para quienes estén dispuestos a adaptarse y actuar.

Año Nuevo Chino Caballo de Fuego (3) El año del Caballo de Fuego se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

Entre las recomendaciones más difundidas para este período –que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027- se encuentran definir metas claras, planificar proyectos y asumir riesgos calculados, evitando la impulsividad excesiva. También se aconseja trabajar la comunicación, el liderazgo y la creatividad, áreas potenciadas por el elemento fuego. En el plano personal, se sugiere priorizar la actividad física, los viajes, el aprendizaje y las experiencias nuevas, ya que el Caballo simboliza movimiento y expansión.

Cómo saber qué signo soy en el horóscopo chino

Al igual que el horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.

Los signos del horóscopo chino según cada año

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo : 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 Horóscopo Chino.jpg El signo del horóscopo chino dependerá del año de nacimiento.

Cómo saber qué elemento del horóscopo chino soy

Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde: