Pino Hachado quedó totalmente cerrado por nieve, hielo y fuertes vientos: ¿Hasta cuándo?

El paso internacional quedó inhabilitado para todo tipo de vehículos. Hay acumulación de nieve, sectores congelados y caída de piedras sobre la Ruta Nacional 242.

Las condiciones extremas en la alta montaña obligaron a cerrar durante toda la jornada el paso internacional Pino Hachado . La medida alcanza a vehículos particulares, colectivos y transporte de cargas, debido a la presencia de nieve, hielo y fuertes vientos en el límite entre Argentina y Chile.

El cierre fue confirmado a las 9:40 de este miércoles por las autoridades del Centro de Frontera. Desde el organismo advirtieron que no están dadas las condiciones de seguridad necesarias para permitir el tránsito y que el corredor permanecerá inhabilitado durante todo el día.

Las mayores complicaciones se registran desde Loma de los Vientos hasta el complejo fronterizo y desde ese punto hasta el límite internacional. En ambos tramos existe acumulación de nieve y se mantienen las ráfagas intensas, que pueden reducir rápidamente la visibilidad y generar nieve volada sobre la calzada.

A este escenario se suma la presencia de hielo, provocada por las bajas temperaturas. La combinación de calzada congelada, viento fuerte y acumulación de nieve representa un riesgo elevado para cualquier tipo de vehículo, incluso para aquellos preparados para circular en condiciones invernales.

También se indicó que la Ruta Nacional 242 se encuentra intransitable durante toda la jornada entre la Aduana y el límite con Chile. El reporte indica que hay acumulación de hielo y nieve, bajas temperaturas y viento blanco en el sector fronterizo.

Pino Hachado cerrado 01/07/2026 Gentileza

Caída de piedras en la Ruta 242

Otro de los puntos que preocupa a las autoridades se encuentra a la altura del kilómetro 48 de la Ruta Nacional 242, donde se reportó una caída de piedras. Por este motivo, se pidió a los conductores que no intenten avanzar hacia el paso fronterizo y que respeten las indicaciones de los organismos encargados del operativo.

Equipos de Vialidad permanecen trabajando en la zona para despejar la nieve, acondicionar la ruta y evaluar la evolución de las condiciones. Sin embargo, aclararon que Pino Hachado no será habilitado durante el resto del miércoles.

El panorama meteorológico en el sector continúa marcado por el cielo cubierto, el viento fuerte y la inestabilidad.

Continúa vigente la alerta en la provincia

El cierre de Pino Hachado ocurre mientras continúa vigente la alerta meteorológica en distintos sectores de la provincia de Neuquén. La presencia de viento, nieve y temperaturas muy bajas puede generar complicaciones en rutas nacionales y provinciales, principalmente en áreas cordilleranas y de alta montaña. Entre los principales riesgos se encuentran la formación de hielo, la baja adherencia de los vehículos, la reducción de visibilidad y la acumulación de nieve sobre la calzada.

En los sectores donde se produzca viento blanco, la visibilidad puede disminuir de manera repentina y dificultar la orientación de los conductores. Por este motivo, las autoridades insisten en evitar viajes que no sean urgentes y consultar el estado de los caminos antes de emprender cualquier recorrido.

paso pino hachado

Recomendaciones para quienes deban viajar

Ante este escenario, se recomienda revisar el estado de las rutas y de los pasos fronterizos antes de salir, llevar abrigo, agua, alimentos y combustible suficiente. También es importante contar con cadenas para nieve y conocer previamente cómo colocarlas.

Los conductores deben evitar maniobras bruscas, mantener una mayor distancia de frenado y reducir la velocidad en sectores con hielo o nieve. Tampoco se aconseja detenerse sobre la calzada ni intentar atravesar un tramo que haya sido cerrado por las autoridades.

En el caso de Pino Hachado, el cierre será total durante toda la jornada. La posibilidad de una reapertura será evaluada una vez que mejoren las condiciones meteorológicas y que los equipos viales puedan garantizar una circulación segura.