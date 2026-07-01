Ráfagas de 72 km/h derribaron un árbol en Neuquén y continúa la alerta por viento y nieve en la provincia

El temporal nocturno no provocó daños graves en la capital, pero los equipos municipales permanecen en guardia. El SMN mantiene una alerta amarilla para la provincia.

Las fuertes ráfagas que atravesaron Neuquén capital durante la noche provocaron la caída de un árbol de gran tamaño y algunos inconvenientes menores con cartelería. Aunque no hubo personas heridas ni daños de consideración, los equipos de emergencia permanecen atentos ante la continuidad del viento y las alertas por nevadas en distintos sectores de la provincia.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco “Pancho” Baggio, explicó que las ráfagas más intensas comenzaron cerca de las 21 del martes y se extendieron durante la noche.

La mayor intensidad se registró poco después de las 00, cuando el viento alcanzó los 72 kilómetros por hora. El principal inconveniente ocurrió en el barrio Valentina Sur, donde un árbol de gran porte cayó sobre la calle y bloqueó por completo el tránsito.

El hecho se produjo en la intersección de Realicó y Santa Rosa. Personal de Defensa Civil debió trabajar durante más de una hora para cortar y retirar el árbol, que había quedado atravesado sobre toda la calzada.

“No tuvimos grandes complicaciones. Ese fue el inconveniente más importante”, aseguró Baggio en LU5 al realizar un balance de la noche.

Arbol caído- viento 30-06-2026 (1)

Cartelería afectada en el centro

Además de la caída del árbol, se registraron algunos problemas menores con carteles ubicados en la zona céntrica. Se trató principalmente de estructuras utilizadas como cerramientos o divisores en terrenos desocupados.

Desde el municipio indicaron que estos incidentes no representaron un riesgo importante y que no se recibieron otros llamados de emergencia vinculados con el viento.

De todas maneras, el equipo municipal continúa en estado de atención debido a que se esperan nuevas ráfagas durante la jornada. “Estamos aguardando una jornada de fuertes vientos. Vamos a ver si efectivamente se cumple el pronóstico”, señaló el funcionario.

carteles caídos por viento en Neuquén 30-06-2026

Alerta amarilla por viento en la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este miércoles 1 de julio una alerta amarilla por viento en sectores cordilleranos de Neuquén.

El organismo anticipó vientos con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En la cordillera, el viento soplará principalmente desde el sector este y las ráfagas podrían llegar hasta los 100 kilómetros por hora.

La advertencia comprende la cordillera y el sur de Aluminé, además de las zonas cordilleranas de Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Huiliches y Lácar. Las condiciones más intensas se esperan durante la tarde.

Ante este escenario, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer cerca de árboles, postes o carteles y circular con precaución por las rutas provinciales.

Arbol caído- viento 30-06-2026 (2)

Nevadas de variada intensidad

A la alerta por viento se suma una advertencia amarilla por nevadas para amplias zonas de la provincia. El SMN anticipó acumulaciones de entre 10 y 15 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

En los sectores de menor altura, las precipitaciones también podrían presentarse en forma de lluvia o aguanieve.

Durante la madrugada, la alerta alcanzó a Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar.

Por la mañana, la advertencia se extendió a las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. También comprende el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, el oeste de Añelo y Pehuenches, y sectores del sur de Chos Malal y Minas.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios hacia la zona cordillerana, consultar el estado de las rutas y pasos fronterizos antes de salir y llevar cadenas para nieve, abrigo, agua y combustible suficiente.

Preparan el operativo contra el hielo

Las bajas temperaturas también comenzaron a sentirse con fuerza en Neuquén capital. Durante las primeras horas de la mañana se detectó presencia de hielo en algunas esquinas, aunque la situación no provocó accidentes ni complicaciones importantes.

Según explicó Baggio, el hielo permaneció aproximadamente hasta las 9, cuando el aumento de la temperatura permitió que comenzara a derretirse.

Ante la llegada de jornadas más frías, Defensa Civil prepara el denominado “operativo hielo”, que se activa durante el invierno cuando existen pronósticos de heladas intensas. El procedimiento consiste en distribuir una mezcla de sal y arena en calles, esquinas y sectores donde suele acumularse agua. La arena permite mejorar la adherencia de los vehículos, mientras que la sal retrasa el proceso de congelamiento.

“Lo que hace la sal con la arena es mantener la adherencia en el suelo y permitir que el agua no se congele inmediatamente a cero grados”, detalló el subsecretario.

Los trabajos comienzan habitualmente cerca de las 5 de la mañana y se concentran en los puntos más problemáticos de la ciudad. El objetivo es reducir el riesgo de choques, derrapes y caídas durante las jornadas con temperaturas bajo cero.