Violó una restricción perimetral contra su ex y amenazó con un cuchillo a policías en la Isla 132: irá preso siete meses

El agresor increpó a su ex pareja con su nuevo novio en el Paseo Costero. Para evitar ser detenido se tiró al río y amenazó a los agentes con un cuchillo tramontina.

El hombre increpó a su ex pareja, cuando paseaba por el Paseo Costero acompañada de su nuevo novio.

La Justicia de Neuquén condenó a M.A.H a siete meses de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad por haber violado una orden de restricción de acercamiento a su ex pareja y amenazar con un cuchillo tipo tramontina a los agentes que intentaban detenerlo. La situación tuvo lugar en el Paseo Costero , cuando el agresor increpó a su ex novia con su nueva pareja y comenzó un conflicto que escaló hasta su detención.

La sentencia fue dictada este martes durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada en la Ciudad Judicial. El acuerdo fue presentado por el asistente letrado Faustino Zabala , quien solicitó que se declare la primera reincidencia del condenado, ya que presenta antecedentes penales computables y, por esa razón, solicitó que la pena a imponer sea de cumplimiento efectivo.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho sucedió el 6 de octubre de 2025 , cerca de las 20, en la zona ribereña del Paseo Costero de Neuquén capital. En ese lugar, el agresor se acercó a su ex pareja, que se encontraba paseando a orillas del río Limay acompañada de su nuevo novio.

La secuencia provocó la furia de M.A.H, que comenzó a increparlos, tirándoles objetos y gritándoles insultos en el parque recreativo de la Isla 132. El hombre se acercó a su ex novia pese a que tenía vigente una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y una orden judicial le impedía ejercer actos de agresión, intimidación o violencia contra la mujer, una medida que había sido dispuesta por el Juzgado de Familia y había sido notificada previamente.

muerto isla 132 (2) El agresor se arrojó al río para evitar ser detenido.

El agresor se tiró al río para escapar de los agentes

La situación fue observada por los operadores de Centro de Operaciones Policiales a través de las cámaras de vigilancia del lugar, por esta razón, el personal de la Comisaría Segunda acudió rápidamente para intervenir en la confrontación.

Al advertir la presencia policial, el hombre se arrojó al río Limay para intentar escapar. El agresor cruzó a nado por debajo del puente que conecta la calle Pedro Linares con la Isla 132 e intentó alejarse del lugar por el agua.

ciudad selfie- paseo de la costa El agresor se tiró al río Limay para evitar ser detenido.

Cuando los uniformados lograron interceptarlo en la orilla, el agresor sacó un cuchillo estilo Tramontina y amenazó a los agentes para evitar su identificación y detención. El hombre en un estado total de alteración volvió a arrojarse al río, lo que motivó a desplegar un nuevo operativo.

Finalmente, el personal de la Prefectura Naval Argentina logró interceptarlo y trasladarlo hasta la costa, donde quedó demorado por la Policía. Durante el procedimiento también se secuestró un cuchillo utilizo durante la persecución.

Paseo de la Costa.jpg El hombre tenía una orden de restricción de acercamiento a su ex pareja.

La jueza Carina Álvarez consideró acreditada la responsabilidad de M.A.H por los delitos de desobediencia a una orden judicial, en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada, en carácter de autor.

La magistrada homologó el convenio entre las partes, declaró responsable al imputado y fijó una condena de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de reconocer formalmente su condición de reincidente.