Una pareja encapuchada escaló hasta la cima del Empire State: las impactantes imágenes

Una pareja escaló el icónico rascacielos de Nueva York. La inédita razón que los llevó a subir más de 400 metros de altura.

Dos personas vestidas de negro y con los rostros cubiertos, se encuentran bajo custodia tras hacer escala en la cima del icónico Empire State Building en Manhattan, New York , este miércoles.

Se trata de Angela Nikolau y su pareja Ivan Beerkus , ambos de nacionalidad rusa, quienes son expertos en el arte de subir hasta la cima de monumentales construcciones.

En imágenes se pudo observar que incluso desplegaron una bandera con una contundente frase: "Cuando el poder del amor le gane al amor al poder, el mundo conocerá la paz".

En medio de la hazaña, se vivió una inusual propuesta de casamiento en uno de los puntos altos más icónico del mundo.

Dos personas han escalado hasta la cima del Empire State Building

La propuesta de casamiento que se volvió viral en redes sociales

Las imágenes captadas por helicópteros mostraron que no llevaban arneses ni otros sistemas de sujeción, precisó Associated Press. Es que ambos son artistas del aire.

Ángela realizó una publicación compartida en Instagram junto a Berkuus, su futuro marido, donde muestra el anillo que recibió y el momento en que él se arrodilla y hace la icónica propuesta. En tan sólo una hora, ya acumula casi 20 mil likes y cientos de comentarios.

Esta escalada terminó con ambos detenidos. Según ABC7 Chicago, agentes de policía que subieron por la aguja interceptaron a la pareja y la pusieron bajo custodia poco antes de la 13:00 horas y, al parecer, enfrentar cargos por invasión de propiedad y puesta en peligro temeraria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A N G E L A N I K O L A U (@angela_nikolau)

"Estos tipos están un poco locos. Subir y bajar de esa torre, sobre todo con este calor, es muy agotador. Es fácil cometer errores. Parece que no llevaban arneses. Hay mucha radiofrecuencia y mucha energía eléctrica en esa torre", dijo Jhon Cleary, un exjefe de ingeniería a CBS News New York, advirtiendo de los riesgos de la escalada.

"Hay peligro ahí arriba. Es algo para lo que nos entrenan. Vamos a cursos de formación para esto, no es como escalar rocas. Es una torre de transmisión eléctrica en funcionamiento. Hay mucho peligro", sumó quizá sin saber de quienes se trataba.

Qué se sabe sobre la pareja que protagonizó el inédito casamiento

Nikolau y Berrkus se conocieron en 2016 escalando. Cada uno ya tenía su experiencia previa con las alturas cuando Iván decidió invitar a Angela a escalar el rascacielos más alto de China, el Goldin Finance 117.

Lo que comenzó como una colaboración profesional se convirtió en una conexión romántica. Esa primera subida juntos marcó el inicio de su relación, una unión que "nació en las alturas y se forjó en cada ascenso", dijeron.

pareja escalando Nueva York

Angela Nikolau tenía apenas veinte años cuando descubrió el mundo del rooftopping. Hija de artistas de circo en Moscú, descubrió el vértigo con una escalera de emergencia que la llevó al tejado de un edificio. "Fue emocionante, pero también tuve miedo", contó Angela en el documental Skywalkers, recordando aquel primer contacto con el vértigo.

Ivan Beerkus, por otro lado, halló en los tejados de Moscú una vía de escape. Desde adolescente, sentía que la vida en tierra firme le resultaba claustrofóbica y monótona. "Cuanto más alto subo, más fácil es respirar", afirmó en el mismo documental, dirigido por Jeff Zimbalist.