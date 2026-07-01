La estafa Wangiri: cómo funciona la llamada que busca aprovecharse de tu curiosidad

Advierten que este tipo de engaño se ha convertido en uno de los preferidos de los delincuentes.

El intento de fraude revela una regla básica de la seguridad informática: actuar con tranquilidad, analizar cada situación y no dejarse llevar por los impulsos.

Una llamada perdida de un número desconocido puede parecer inofensiva, pero también formar parte de una estafa . La modalidad, conocida como "Wangiri" , ha registrado un aumento en el último tiempo, y alertan sobre los recaudos que se deben tomar.

El análisis de este intento de fraude revela una de las máximas de la seguridad informática : calcular cada decisión y evitar los impulsos que los atacantes procuran que nos invadan.

El intento de fraude revela una regla básica de la seguridad informática : actuar con tranquilidad, analizar cada situación y no dejarse llevar por los impulsos que buscan provocar los estafadores.

La estafa conocida como "Wangiri", consiste en hacer sonar el teléfono apenas unos segundos para despertar la curiosidad de la víctima y lograr que devuelva la llamada, lo que puede derivar en verdaderos problemas.

Qué es la estafa Wangiri y cómo evitar ser una víctima

Especialistas advierten que este tipo de engaño no es novedoso, ya que circula hace varios años y se ha convertido en uno de los preferidos de los delincuentes que toman provecho de la gran penetración de los smartphones.

El nombre del ardid, Wangiri, proviene del japonés. El término, en español “un tono y cuelga”, da cuenta de la mecánica que emplean los estafadores.

Estafas telefónicas

En la práctica, se emplea un sistema automatizado que realiza miles de llamadas aleatorias y corta luego de un par de timbrazos, antes de que alguien llegue a responder. Es usual que esas comunicaciones se realicen en horarios en los que es poco probable que alguien atienda, por ejemplo durante la madrugada.

La llamada perdida es el anzuelo. Los embaucadores procuran que las víctimas potenciales den rienda suelta a su curiosidad. La clave para que el fraude avance es que el usuario devuelva la llamada para averiguar quién está al otro lado de la línea. Esa es precisamente, la práctica que hay que evitar.

¿Cuál es el problema al llamar a ese desconocido?

Según explican especialistas en seguridad, al devolver la llamada llama a un número en el extranjero que tiene una tarifa especial.

Es usual que la víctima escuche en primera instancia una música de espera o grabaciones de voz, táctica utilizada para retenerlos en mayor tiempo posible. El problema: con cada segundo que corre, el costo de la llamada sube y quien debe pagarlo es, naturalmente, la persona que llama.

Las estafas telefónicas son un clásico y ahora aprovechan la pandemia.

Siguiendo a la publicación Xataka, si bien los importes pueden ser pequeños —y en ocasiones imperceptibles para las víctimas—, la estafa Wangiri acaba siendo un negocio millonario cuando se realiza a gran escala.

En definitiva, la forma más efectiva de evitar los riesgos asociados a la estafa de las llamadas que suenan y se cortan es no devolver el llamado. Aunque la curiosidad pueda llevar a querer saber quién se comunicó, lo más prudente es esperar. Si realmente se trataba de un contacto importante o legítimo, lo habitual es que la persona vuelva a llamar o deje otro medio para comunicarse.