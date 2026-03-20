Llamadas telefónicas y mensajes falsos: la Cooperativa Obrera advierte por intentos de estafa en su nombre

El supermercado alertó sobre maniobras de fraude digital que utilizan su identidad para engañar a usuarios. Recomiendan no brindar datos personales y verificar siempre los canales oficiales.

La Cooperativa Obrera emitió una advertencia dirigida a sus asociados y consumidores ante la detección de intentos de estafa que circulan a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y anuncios pagos en redes sociales. Según informaron, las maniobras utilizan el nombre de la institución para captar datos personales o inducir a los usuarios a ingresar a enlaces fraudulentos.

De acuerdo al comunicado, los mensajes suelen promocionar supuestas iniciativas como una “nueva página web” , beneficios exclusivos para jubilados o promesas de premios en efectivo. Como parte del engaño, se solicita a las personas agendar un número telefónico o acceder a links externos, prácticas que fueron identificadas como intentos de fraude digital.

Desde la entidad remarcaron que no solicitan información personal a través de llamadas ni mensajes. Además, aclararon que los resultados de promociones y sorteos se publican únicamente en su sitio web oficial y en sus redes sociales verificadas, mientras que la entrega de premios se realiza de manera presencial en sus sucursales.

ESTAFAS

En ese sentido, insistieron en la importancia de desconfiar de cualquier comunicación que no provenga de los canales institucionales y evitar compartir datos sensibles como contraseñas, códigos o información bancaria.

La Cooperativa también recordó a los usuarios que, ante cualquier duda, pueden comunicarse a través de sus vías oficiales: la línea telefónica 0800-333-3443, el correo electrónico institucional y sus cuentas verificadas en redes sociales.

Las recomendaciones

Como parte de las recomendaciones generales, indicaron que, en caso de ser víctima de una estafa virtual, se debe realizar la denuncia en una comisaría o fiscalía, o bien ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). También se aconseja notificar de inmediato a la entidad bancaria correspondiente y conservar todas las pruebas disponibles, como capturas de pantalla o registros de mensajes.

El crecimiento de este tipo de maniobras se da en un contexto de mayor circulación de fraudes digitales que utilizan marcas reconocidas para generar confianza y facilitar el engaño, por lo que desde la entidad reiteraron la necesidad de extremar las medidas de precaución.