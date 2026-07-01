Viajar en taxi o remis ya cuesta más en Neuquén: cuáles son las nuevas tarifas

La Municipalidad actualizó los valores de ambos servicios. La bajada de bandera diurna de los taxis quedó en $2.535, mientras que durante la noche asciende a $2.915.

Moverse en taxi o remis por la ciudad de Neuquén tiene nuevos valores. El Ejecutivo capitalino estableció una actualización de las tarifas que alcanza tanto a la bajada de bandera como al recorrido realizado y al tiempo de espera.

A través del Decreto Municipal N° 0647/2026 se modifican los valores previstos en las ordenanzas que regulan ambos servicios de transporte . De acuerdo a lo informado, el cambio tarifario comenzó a aplicarse desde el lunes 30 de junio.

El nuevo cuadro marca diferencias según el tipo de vehículo y el horario en el que se realice el viaje. Como ocurre habitualmente, la tarifa nocturna es más elevada que la diurna, mientras que los remises tienen valores superiores a los taxis.

Durante el horario diurno, la bajada de bandera de los taxis quedó fijada en $2.535. A partir de allí, cada 100 metros recorridos tiene un costo adicional de $253. El mismo importe se suma por cada 30 segundos de espera.

Según el cuadro tarifario difundido, luego de los primeros 100 metros o de 30 segundos de espera, el reloj marcará $2.788. En tanto, un recorrido de 900 metros tendrá un valor estimado de $4.812, aunque el monto final dependerá de las distancias y las demoras que se produzcan durante el viaje.

taxis

Por la noche, la bajada de bandera aumenta a $2.915, mientras que cada ficha de 100 metros cuesta $291. Ese mismo valor se aplica por cada 30 segundos de espera.

De esta manera, luego de la primera ficha, el taxímetro marcará $3.206. Para un recorrido de 900 metros, la tarifa de referencia será de $5.534.

Los nuevos valores para los remises

En el caso de los remises, la tarifa diurna comienza con una bajada de bandera de $2.915. Cada 100 metros recorridos suma $291, al igual que cada período de 30 segundos de espera.

Con esos valores, el costo acumulado después de la primera ficha será de $3.206. En tanto, recorrer una distancia de 900 metros tendrá un precio aproximado de $5.534.

La tarifa nocturna para los remises es la más alta del nuevo esquema. La bajada de bandera fue establecida en $3.352, mientras que cada 100 metros recorridos o cada 30 segundos de espera tienen un costo de $335.

Así, tras la primera ficha, el reloj llegará a $3.687, mientras que un recorrido de 900 metros tendrá un valor estimado de $6.367.

TAXIS 01.jpg Claudio Espinoza

Desde cuándo rige el aumento

El decreto establece que las nuevas tarifas entran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial Municipal. Antes de su aprobación, la medida contó con la intervención de la Contaduría Municipal y el dictamen favorable de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, que no formuló observaciones legales.

Con la actualización, quienes utilicen taxis y remises deberán tener en cuenta que el precio final no solo dependerá de la distancia recorrida. También influirán el horario del viaje, el tiempo de espera y las posibles demoras ocasionadas por el tránsito.