Una cámara registró el ataque a puñaladas a un chico de 14 años cuando iba a la escuela en Chubut

El video muestra a un asaltante acorralando en una esquina de Comodoro Rivadavia a la víctima, que forcejea y logra huir. Lo hirió en el estómago.

El ataque a puñaladas en una esquina de la zona sur de Comodoro Rivadavia fue registrado por una cámara de vigilancia: la policía intenta identificar al agresor.

Un adolescente de 14 años fue apuñalado por un asaltante en Chubut este miércoles por la mañana, cuando se dirigía a su escuela en la zona sur de Comodoro Rivadavia y quiso escapar de un robo. El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y el video muestra en detalle la secuencia del ataque.

El hecho sucedió alrededor de las 6.50 de la mañana en la esquina de las calles Wilfredo Andrade y Código 756, apenas cuatro días después del crimen de un chico de 17 años que, en una pelea adentro de un boliche de Puerto Madryn, fue atacado con un arma blanca.

Las imágenes tomadas por una cámara de vigilancia muestran al agresor acorralando al menor contra una pared. Ante el forcejeo de la víctima para tratar de defenderse, el ladrón sacó un cuchillo y -según se informó- le provocó una herida en el estómago .

Puñaladas en diez segundos de pesadilla

El violento episodio duró aproximadamente diez segundos que seguramente habrán resultado interminables para la víctima, que logró ponerle fin a la pesadilla cuando logró zafarse y escapar corriendo del lugar, tal como se puede apreciar en las imágenes.

Una cámara registró otro brutal ataque a puñaladas a un adolescente en Comodoro Rivadavia

Según trascendió, el chico llegó por sus propios medios hasta su casa, donde su madre lo recibió malehrido y los asistió de inmediato.

Luego fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde recibió atención médica.

El comisario mayor Cristian Mulero confirmó que las lesiones fueron de carácter leve y que el menor se encuentra fuera de peligro, aunque quedó en observación para evaluar su evolución.

Tras el ataque, personal de la División de Investigaciones, efectivos de la comisaría jurisdiccional y personal de Criminalística se hicieron presentes en el lugar. Realizaron pericias en la escena e iniciaron un relevamiento para tratar de identificar al autor del ataque.

El comisario Mulero explicó que el trabajo de investigación apunta a las cámaras de seguridad instaladas en la zona: "Se están recabando datos para lograr establecer la identidad del agresor. En la zona hay cámaras de seguridad y el personal de investigaciones trabaja para obtener esas imágenes".

Adolescente asesinato a puñaladas en una disco de Chubut

El caso se conoce apenas tres días después del asesinato a puñaladas de otro adolescente en Chubut, en esa oportunidad en el contexto de una pelea adentro de un boliche.

El episodio fatal se produjo cerca de las 4.15 de la madrugada del domingo dentro del local Cleopatra, una disco ubicada en la calle Marcos Zar al 100. La víctima, identificada como B.L. y por el apodo “Brus”, recibió varias puñaladas y según reveló el lunes siguiente la autopsia realizada al cuerpo, una de ellas fue directo al corazón y resultó mortal.

El presunto agresor, de 17 años, fue retenido por personal de seguridad del local y entregado a policías que realizaban servicio adicional en la puerta del establecimiento. Luego de constatarse la muerte del otro chico, que pese a los rápidos intentos de asistirlo no pudo ser salvado, fue trasladado por policías a la Comisaría Primera de la ciudad.

Policías en el boliche Cleopatra de Puerto Madryn, donde mataron a un adolescente (1) Chubut: policías en el boliche Cleopatra de Puerto Madryn, donde mataron a un adolescente.

Al día siguiente, al mediodía, en la audiencia de control de detención del supuesto agresor, se le dictó una detención preventiva de tres meses, que cumple en el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), un instituto de detención y reeducación de menores en conflicto con la ley situado sobre la Ruta Nacional 3 entre Puerto Madryn y Trelew.

Según informó el jefe de la Unidad Regional de la policía de Chubut, el comisario Diego Williams, el informe forense luego de la autopsia indicó que dos de las heridas que recibió Brus se encontraban en la zona del tórax y una tercera en la parte baja de la espalda.

Sin embargo, fue la lesión en el pecho la que determinó el desenlace fatal: impactó en la zona del corazón y provocó una rápida hemorragia interna.

El comisario Williams también precisó que en medio de la pelea, uno de los adolescentes sacó un arma blanca que llevaba entre sus prendas y atacó al otro joven. El arma —un cuchillo de características similares a uno de cocina— fue hallada dentro del local, donde había sido descartada luego de la agresión.