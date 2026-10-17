La declaración de una persona del entorno familiar del acusado quedó en el centro de uno de los momentos más controvertidos de la jornada. El lunes, alegatos.

Juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko: el audio que comprometió el testimonio de una familiar de Sánchez

Este sábado, cuando el jurado popular transita las últimas jornadas antes de decidir si Sánchez es culpable del homicidio de Azul Semeñenko triplemente agravado por ensañamiento, violencia de género y odio a la identidad de género, la Fiscalía, a cargo de Agustín García, interrogó a la mujer sobre una conversación telefónica que había mantenido con otra familiar el 6 de marzo de este año.

La pregunta apuntó a una indicación concreta que le dio a la joven pariente: si debía declarar ante la Fiscalía, le había pedido que no dijera que Sánchez la golpeaba .

La mujer reconoció que había mantenido esa conversación, pero dio una explicación que generó sorpresa en el jurado y el público, cuando sostuvo que la joven habría visto a ella y a Sánchez durante relaciones sexuales donde ella le pedía “golpecitos” .

Pero la Fiscalía no se quedó con esa explicación. Solicitó que se reprodujera el audio de la conversación telefónica para confrontar su declaración con las palabras que habían quedado registradas en escuchas telefónicas.

En la grabación, la testigo le pregunta a su pariente si la habían llamado de la Fiscalía para declarar. Cuando la joven le responde que no, la mujer le advierte que podrían convocarla porque, según le dice, querían “hundir” a Sánchez y “hacer que vaya preso”.

Maria Isabel Sanchez

La conversación continúa con una indicación explícita: "Por las dudas, porque a mí me llamaron, y por eso te digo, si te llaman y te llegan a preguntar algo de mí, no le vas a decir que a mí me golpeaba porque ahí lo vas a hundir".

Después de escuchar el registro, la mujer volvió a sostener que había dicho aquello por las relaciones íntimas que mantenía con Sánchez.

El fiscal García le preguntó cómo sabía que del Ministerio Público Fiscal estaban llamando a declarar, pero no fue contestada. Luego de rodeos, el juez debió interceder para que se abstenga a contestar la pregunta. El fiscal dio por terminado su interrogatorio con un "no más preguntas". La reacción de la querella fue inmediata: "No más preguntas, está supercomprometida la integridad del testimonio", planteó.

El juez dispuso entonces un cuarto intermedio de cinco minutos. Durante esa pausa, el defensor Ezequiel Leanza habló con el magistrado.

Maria Isabel Sanchez

El episodio dejó expuesto un punto sensible de la prueba de la defensa: la diferencia entre la explicación que la testigo dio en la sala y el contenido de una conversación en la que le pedía a su familiar que no mencionara presuntas agresiones físicas durante una eventual declaración a Fiscalía.

La declaración no permite, por sí sola, anticipar qué valor le asignará el jurado, pero el intercambio abrió un momento de tensión en una audiencia que ya venía acumulando cruces por las versiones de distintos testigos.

Testigos de la defensa describieron situaciones de alerta y violencia de Sánchez

Entre los testimonios que la defensa esperaba incorporar a su favor, las declaraciones de dos mujeres trans hablaron de las señales de peligro en el trabajo sexual y tuvieron un efecto distinto al que podía esperarse.

Una de ellas relató que había atendido a Roberto Daniel Sánchez en su propia casa en Copahue al 1100, donde el imputado admitió que cometió el crimen de Azul Semeñenko y que, durante ese encuentro, advirtió señales de peligro.

Según contó ante el jurado popular, el servicio sexual ni siquiera llegó a concretarse. El cliente se enojó y la agarró del brazo. La situación fue suficiente para que la experiencia quedara marcada por un intento de defenderse y le exigió a sánchez que la devuelva a su parada.

Maria Isabel Sanchez

“A Sánchez le decían “el loco”, siempre que lo he atendido ha sido en privado, lo conoce Neuquén y todo el Alto Valle”, dijo otra testigo. En su experiencia, relató que cuando fue a la casa de Sánchez, arriba de la gomería encontró señales de alarma: “tenía a la mano llaves, celulares, billetera, cuchillos en la mesa, ahí tenés cuidado porque en primera de cambio te moriste”.

Además, otra alarma fue un comentario del imputado entonces cliente: “me contó que había tenido una situación de enfrentamiento con una persona donde lo había perseguido con una llave, y que le iba a romper la cabeza”.

Respecto al consumo de drogas, afirmó que Sánchez le daba cocaína, y consultada por el consumo de drogas de Azul, respondió: “me niego a estar careta y a no consumir para estar con un tipo porque es horroroso, si ustedes pueden ir conscientes a su trabajo, los felicito, yo necesito consumir para superar estas situaciones donde no sé en qué momento mi cliente me descuartiza”.

Maria Isabel Sanchez

Su relato incorporó así una escena que no encajaba necesariamente con la expectativa de un testimonio favorable al acusado. Incluso le espetó al abogado defensor: “Estás defendiendo a una persona que asesinó a una compañera”.

Al referirse a su experiencia con Sánchez durante el trabajo sexual, dejó una frase que sintetizó su posición: “El cliente nunca tiene la razón”. En tanto, indicó que Azul era “super delgada, no tenia fuerza, y mi comentario para Azul siempre fue cuidate, si tenes que bajarte del auto bajate, no interesa, la ropa no importa, mañana te volves a vestir, te compras ropa, si te pones a discutir terminas asi, cliente vivo y nosotras muertas”.

Defensa buscó mostrar una imagen de Sánchez “alegre” y bueno

La declaración de la persona del entorno familiar se produjo en una jornada en la que la defensa convocó a personas que conocieron a Sánchez en distintos momentos de su vida, entre ellas antiguas parejas, conocidos y personas vinculadas al ambiente de la gomería. El objetivo de sus preguntas fue presentar aspectos de su personalidad y de sus relaciones con mujeres, incluidas mujeres trans.

Ante las preguntas de la defensa, una mujer que tuvo un vínculo con el imputado afirmó que Sánchez nunca la había golpeado y sostuvo que no odiaba a las personas trans porque había conocido y tratado a algunas de ellas. También dijo que durante la relación tenían discusiones, pero que él se retiraba cuando se enojaban.

La jornada también estuvo marcada por declaraciones en las que la Fiscalía y la querella confrontaron a testigos con entrevistas anteriores, videos y otros elementos para revisar contradicciones.

Maria Isabel Sanchez

Al respecto de los episodios donde por la supuesta gran agresividad de Azul tenían que escapar y hasta esconderse, la Fiscalía comentó algo llamativo: “no le hizo nada, porque se mantenía lejos, se juntaba a bailar, salían a la plaza, pero nunca le hizo nada”.

Luego, el abogado querellante Fernando Gómez, le consultó: “¿Le decían maricón?”. Ella contestó de manera insólita: “antes no existía esa palabra, no se decía esa palabra, las niñas son niñas y los niños son niños”. Además, le indicó al abogado defensor que nunca había visto una situación de pelea.

Al terminar su declaración, la Fiscalía le preguntó por el nombre de un familiar suyo. La mujer se opuso a responder esa pregunta, que consideró que no tenía relación con el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko. El juez debió recordarle que estaba bajo juramento y tenía obligación de contestarle a Fiscalía.

Finalmente, admitió que conocía a Sánchez porque tenía un vínculo familiar.

El juez desestimó el pedido de la defensa para desalojar al público

En otro tramo, una trabajadora sexual trans declaró que Sánchez fue cliente y conocido. Dijo que había tenido relaciones sexuales con él y que también habían mantenido una relación de amistad años atrás.

Antes de su declaración, el abogado defensor pidió al juez Luciano Hermosilla que se desaloje al público por resguardo por la presencia de otras mujeres trans. El pedido resultó llamativo, siendo el contexto de dos semanas de juicio sin episodios de enfrentamiento ni apercibimientos al público, que ante su solicitud realizó evidente gesto de rechazo.

La fiscalía y la querella presentaron sus objeciones. La querella indicó: “Los lazos comunitarios de la diversidad quedaron demostrados en el marco de estas jornadas, no hay temor objetivo, no hay un argumento adecuado que signifique el desalojo del público”. La fiscalía adhirió y puntualizó que para otras dos personas trans que llevó a declarar la defensa no pidió retirar al público.

Hermosilla resolvió no dar a lugar al pedido del abogado defensor,

Durante el interrogatorio, uno de los puntos más fuertes fue cuando, durante las preguntas de la Fiscalía, se abordaron sus declaraciones anteriores de la testigo, el contacto que había retomado con integrantes del entorno de Sánchez y admitió haber recibido transferencias de dinero del abogado defensor Ezequiel Leanza en cuatro fechas de 2026. La mujer dijo que había solicitado parte de ese dinero para afrontar gastos y comprar medicamentos.

Maria Isabel Sanchez

Otros testigos hablaron de Sánchez desde el conocimiento personal y laboral. Un antiguo compañero de trabajo lo describió como alguien alegre, bromista y mujeriego. Dijo que no había visto golpes ni agresiones en la relación que observó entre Sánchez y una de sus parejas, aunque aclaró que no conocía todos los aspectos de su vida privada.

La sucesión de testimonios dejó una jornada atravesada por relatos personales, referencias a vínculos íntimos y confrontaciones con declaraciones anteriores. En ese escenario, la reproducción del audio de la ex pareja de Sánchez concentró la tensión: no se trató solamente de lo que la mujer recordó, sino de lo que quedó registrado en una conversación en la que le pidió a su familia que no hablara de presuntas agresiones.

Este lunes se prevé los alegatos de la partes y luego, el jurado popular deberá evaluar las pruebas presentadas durante el debate y decidir la responsabilidad penal de Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

Marco Millapán, el hermano de Azul indicó a LM Neuquén que confía en la evaluación de toda la prueba presentada entre pericias que descartaron la emoción violenta y confirmaron el crimen de odio. "Esperamos que el lunes 19 a las 8.30 nos acompañe la comunidad, las organizaciones y los sindicatos por Justicia por Azul”, indicó.