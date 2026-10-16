"No le alcanzaba para comer": los testimonios sobre el trabajo sexual de Azul Semeñenko en el juicio por el transfemicidio

Este viernes se lleva adelante la décima audiencia del juicio. La querella presentó pruebas sobre el vínculo entre la falta de dinero de Azul y su necesidad de realizar trabajo sexual.

“Sabía que Azul iba a estar en la calle porque era fin de mes, pero no la encontré”, dijo una testigo, conocida como “La Soco”, en la décima audiencia del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko. A través de tres testigos, la querella presentó pruebas sobre el vínculo entre la falta de dinero de Azul y su necesidad de realizar trabajo sexual, la violencia de los clientes y el compromiso con su trabajo estatal.

La testigo declaró que compartían ser trabajadoras estatales, pero su vínculo comenzó mucho antes: “La conozco del Parque Central, cuando ella era Pajarito, después hizo la transición a Azul”.

En tanto, primero declaró Lorena Covati , una trabajadora social del Centro de Atención a la Víctima que funciona de lunes a viernes, de 8 a 15, en calle Don Bosco. “Azul tenía la función de calentar el agua, preparar el café, siempre muy inquieta, muy servicial”, dijo.

En las charlas afuera, cuando ambas fumaban un cigarrillo, compartían lo que definió como “charla de mujeres”, con contenido íntimo. “Ella estaba en ese proceso de transición, haciendo estudios médicos en el hospital, tenía la dificultad de que le cancelaban los turnos, se los proponían, tenía ilusión de verse distinta para el verano”.

Sebastián Fariña Petersen

“La prostitución era porque no le alcanzaba el dinero”

Covati fue la última persona del entorno laboral que la vio el miércoles 24 de septiembre, el día anterior a su cumpleaños. “Yo estaba fumando y ella salió, cruzamos dos palabras, sacó su bicicleta, que se trabó en la puerta, la ayudé”, recordó.

La imagen de su compañera quedó grabada: un pantaloncito blanco, una pupera con una frase. “Como siempre, le dije 'hasta mañana', como todos los días”.

Luego, remarcó el impacto que causó la desaparición de Azul entre sus compañeras. “No sé si hay una palabra, fue tremendo, fueron 20 días de búsqueda, no era habitual no verla, era muy puntual, siempre prolija, siempre cumpliendo”, sostuvo. Finalmente, se enteraron del hallazgo del cuerpo por la directora provincial del organismo.

“Directamente se presumía que había sido un asesinato y tampoco se podía identificar bien por el estado en que se encontraba el cuerpo”, recordó.

Consultada por Shirley Sarazola, la testigo hizo referencia a la situación económica de Azul: “en algún momento hizo referencia a la prostitución por eso mismo de que no le alcanzaba el dinero”.

“No le alcanzaba para comer”

Este punto coincidió con el testimonio de La Soco, quien pudo ahondar porque según relató la acompañaba cuando Azul ejercía trabajo sexual en la vía pública. “Ella estaba en la ruta, en San Luis y Planas, nos juntábamos, la acompañamos”.

Si bien hacía un mes que no la veía, aseguró que “como era fin de mes sabía que ella iba a estar ahí porque necesitaba plata para su alquiler”. Pero el viernes no la encontró, el sábado tampoco, no estaba en la esquina. Luego, un amigo le avisó que Azul estaba desaparecida.

“Ella laburaba en la provincia, terminó en Derechos Humanos, me la cruzaba más de dos o tres veces”, dijo. Al ser consultada por la abogada querellante Jessica Falcone sobre si el trabajo estatal le era suficiente a Azul para poder sustentarse, la testigo fue contundente: “Cuando era maestranza o cafetera había dejado la calle, pero se la volvió a ver los días viernes y sábado porque nos comentaba que no le alcanzaba para comer”.

En tanto, declaró que no lo conocía a Roberto Daniel Sánchez, imputado por homicidio triplemente agravado por ensañamiento, violencia de género y odio a la identidad. Sin embargo, a partir de su detención el 18 de octubre, tras el hallazgo del cuerpo descartado de Azul, el nombre de Sánchez comenzó a ser conocido en la calle. “Muchos chicos gay que también se prostituyen hablaban de él”.

“Estoy expuesta todas las noches como la compañera Azul”

Los testimonios estuvieron atravesados por una idea que ya había sido introducido en otras oportunidades durante el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko: tener un trabajo formal no le alcanzó para abandonar la calle.

Así lo había expuesto una testigo cuya identidad se resguardó en la cuarta jornada del juicio. La trabajadora estatal y sexual declaró ante el jurado popular realizó el pedido de protección por temor a posibles represalias. Dijo que desde hace años trabaja para el Estado, pero que nunca logró acceder a un ingreso que le permitiera dejar el trabajo sexual.

“Estoy expuesta todas las noches como estuvo la compañera Azul”, expresó y agregó que se conocían de actividades políticas en las que ambas participaban, y que posteriormente compartieron encuentros y también noches de trabajo sexual en una misma calle, aunque en distintas esquinas.

Según relató, Azul recurría a la calle cuando necesitaba dinero. “No era una chica que tenía plata y salía porque sí”, explicó. La describió como una persona tranquila, afectuosa y sin comportamientos violentos.

Para la testigo, esa situación no puede analizarse solamente como una decisión individual de salir a trabajar a la calle. “Una no sale a la calle por sexo, una sale a la calle por dinero, porque no te alcanza para comer, porque no te alcanza para pagar tus cuentas”, afirmó.

Y planteó una relación directa con la situación de Azul: “Si la compañera Azul hubiese tenido un sueldo como la gente, no hubiese estado parada en una esquina”, dijo.

Cómo sigue el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko

La jornada de este viernes continuó con el testimonio de la fundadora de ATTA, Eva Belén Carlocchia, y testigos de la defensa, entre entre ellos vecinos de Roberto Daniel Sanchez, que declaran bajo estricto resguardo de su identidad a pedido del abogado Ezequiel Leanza.

Sebastián Fariña Petersen

Mientras tanto, la campaña Justicia por Azul realiza la convocatoria abierta a la comunidad para acompañar la audiencia en las afueras de la ciudad judicial.

Sobre una mesa ubicada sobre la vereda se realizan estampados con serigrafía sobre remeras o telas y una radio con micrófono abierto.

"El sábado es la última audiencia antes del veredicto que esperamos que sea de culpabilidad", expresó Marco Millapán, el hermano de Azul Semeñenko a LM Neuquén. "Esperamos que el lunes 19 a las 8.30 nos acompañen y confiamos en que con toda la prueba sea declarado como culpable del transfemicidio de mí hermana", dijo.

La situación económica de Azul ya había quedado expuesta en la prueba de la Fiscalía. Como trabajadora estatal, percibía un sueldo de 1.300.000 pesos aproximadamente.

El 20 de septiembre de 2025, la cuenta bancaria de Azul había quedado prácticamente en 0. El 25 de septiembre las cámaras de seguridad la ubican caminando hasta una esquina del bajo neuquino donde Roberto Daniel Sánchez la abordó con su camioneta para contratar un servicio sexual y la llevó a su domicilio, donde cometió el crimen.