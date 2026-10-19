Atropelló al público en un partido de fútbol infantil, mató a un nene de 6 años y quedó libre

Una mujer irrumpió con una camioneta en un complejo deportivo de Kansas. Además del menor, murió un adulto y otras diez personas resultaron heridas.

La conductora atropelló a una multitud en una cancha donde se desarrollaba un partido de fútbol infantil en Kansas.

Una camioneta de carga con una mujer al volante irrumpió en un campo de fútbol de Estados Unidos donde se desarrollaba un partido infantil , atropelló a parte del público presente y provocó la muerte de un niño de 6 años y de un hombre de 35 . La conductora, de 34 años, fue liberada por las autoridades policiales tras declarar sobre el hecho.

El episodio se produjo el último sábado cerca de las 15.25, hora local, cuando el vehículo manejado por la mujer, que se encontraba estacionado en un sector contiguo al campo de juego del complejo situado en Kansas, avanzó repentinamente hacia el terreno de juego e impactó contra las familias que presenciaban el evento.

Las víctimas fueron identificadas como Cole Adrian, el menor de edad, y Nicholas Schafer. De acuerdo con la información confirmada por el Departamento de Policía de Wichita, no tenían ningún vínculo de parentesco entre sí.

La conductora primero fue arrestada por la Policía pero después quedó liberada.

Las autoridades policiales informaron, a su vez, que el incidente dejó como saldo otras diez personas heridas, entre las que se contaron a una niña y un niño de 5 años, dos niños de 8 años, una niña de 9 años, tres mujeres y dos hombres de entre 28 y 68 años.

En tanto, una mujer de 61 años debió ser trasladada a un centro médico por complicaciones de salud no asociadas a traumatismos. Los lesionados fueron asistidos en los hospitales Ascension Via Christi y Wesley Medical Center.

Por qué fue liberada la conductora

A pesar de la gravedad del incidente, el Departamento de Policía de Wichita, en consulta con la Fiscalía del Condado de Sedgwick, resolvió otorgarle la libertad a la automovilista tras el interrogatorio inicial.

Antes de disponer su liberación, los investigadores tomaron declaración a más de 30 testigos del siniestro, además de interrogar a los dos hijos menores de la conductora que viajaban con ella la camioneta.La mujer tenía además a otro de sus hijos jugando al fútbol en una cancha contigua del predio.

Las fuerzas de seguridad explicaron que no se presentaron cargos formales en esta instancia debido a que el expediente judicial aguarda los resultados de los exámenes de toxicología y un peritaje mecánico integral sobre el sistema de aceleración y frenado del vehículo.

El operativo contó con la intervención del Departamento de Policía de Wichita, el Departamento de Bomberos de Wichita, la Oficina del Sheriff del Condado de Sedgwick, la Patrulla de Carreteras de Kansas, el servicio Sedgwick County EMS y la Policía de Bel Aire.

“Un día en familia terminó en tragedia”: qué dijo la Policía

El jefe de la Policía de Wichita, Joe Sullivan, envió un mensaje de condolencias a las familias y se refirió a las actuaciones en curso.

"Nuestros corazones están con las familias de Adrian y Nicholas mientras enfrentan una pérdida inimaginable. Lo que debería haber sido un día de niños jugando fútbol y familias pasando tiempo juntas terminó en tragedia", dijo Sullivan.

Además, indicó: "También estamos pensando en aquellos que resultaron heridos, sus seres queridos y todos los que presencian lo que sucedió”.

“Sabemos que esta tragedia ha afectado a muchas personas en toda nuestra comunidad, y queremos que esas familias sepan que no están solas. Nuestros oficiales e investigadores continuarán trabajando para entender exactamente lo que sucedió", completó.

La Policía intervino en el complejo de Kansas donde una mujer atropelló a una multitud y mató a dos personas.

Por su parte, el capitán de la fuerza, Aaron Moses, detalló el panorama registrado por las patrullas al arribar a la cancha.

“Los agentes y los paramédicos llegaron al lugar, un campo en el extremo oeste del complejo, donde vieron a miembros de la comunidad y ciudadanos prestando asistencia médica a los heridos. También encontraron una camioneta en el lado oeste del campo. El conductor seguía dentro del vehículo, junto con dos menores”, dijo Moses.

Los torneos de fútbol quedaron suspendidos

Como consecuencia del incidente, la dirección del Stryker Sports Complex anunció la cancelación de todas sus actividades a través de la red social Facebook: "Debido a un incidente grave, todos los eventos han sido cancelados hasta nuevo aviso".

“Les pedimos que tengan presentes en sus pensamientos y oraciones a todas las personas y familias afectadas durante este difícil momento”, continuó la nota del centro deportivo.