Estafaron a una empresa de alarmas y seguridad por más de 3 millones

A partir de una investigación, la Policía realizó tres allanamientos en Neuquén. Secuestraron dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Una investigación por una presunta estafa millonaria a una empresa dedicada a la comercialización e instalación de sistemas de alarmas y seguridad derivó en tres allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Neuquén.

Como resultado de los procedimientos, una mujer fue demorada y se secuestraron dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén, que inició una investigación a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en el cobro de servicios de la firma por un perjuicio económico de más de 3,7 millones de pesos.

A partir de la presentación, los investigadores comenzaron a reunir información. Las tareas incluyeron el análisis de movimientos bancarios, documentación e información digital.

Tres allanamientos en distintos barrios de Neuquén

Con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y tras obtener las órdenes judiciales, personal policial concretó tres allanamientos en distintos sectores de la capital neuquina.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios ubicados en los barrios Villa Ceferino, Amanecer y Cuenca XV, donde los efectivos realizaron distintas diligencias para reunir pruebas vinculadas con la investigación por presunta administración fraudulenta.

Durante los operativos, los investigadores lograron secuestrar 240.000 pesos en efectivo, cuatro dispositivos electrónicos y un dispositivo de almacenamiento digital.

Todos estos elementos quedaron incorporados a la investigación y serán sometidos a un análisis.

Una mujer fue demorada

En el marco de los allanamientos, los efectivos policiales demoraron a una mujer vinculada con la causa en uno de los domicilios inspeccionados.

Tras el procedimiento, y por disposición de la autoridad judicial interviniente, la mujer fue notificada de las actuaciones correspondientes y posteriormente recuperó su libertad ambulatoria.

Desde la Policía indicaron que la investigación continúa abierta y que las próximas tareas estarán centradas en profundizar el análisis de los elementos secuestrados durante los procedimientos.

Cargaron nafta en una estación de servicio, mostraron un comprobante falso y se fueron

Un nuevo intento de estafa en la ciudad de Neuquén capital desencadenó un operativo policial que tuvo lugar este martes. La secuencia ocurrió en una estación de servicio y fue protagonizada por dos sujetos.

De acuerdo a la información difundida por las fuerzas de seguridad de la provincia, durante la madrugada dos hombres cargaron combustible por un valor de 50 mil pesos y se retiraron luego de realizar un supuesto pago mediante una transferencia electrónica que nunca se acreditó.

El episodio fue denunciado por un trabajador del establecimiento, quien advirtió que el dinero correspondiente a la carga de combustible no había ingresado a la cuenta de la estación de servicio.

La caída ocurrió en una estación de servicio, donde el usuario resbaló en una mancha de aceite en el sector de lubricación.

Ante esta situación, el playero alertó a las autoridades por una posible maniobra fraudulenta. A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Primera inició una investigación para identificar a los involucrados y determinar las circunstancias del hecho.

Con la información obtenida, los uniformados lograron ubicar un vehículo que estaría relacionado con el hecho e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Además, durante las averiguaciones, la Policía constató que un sospechoso registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa judicial, situación que motivó nuevas actuaciones y la intervención de la Fiscalía.

Conforme a las directivas impartidas por la Fiscalía interviniente, se dispuso una consigna policial en el lugar donde se encontraba el hombre, con el objetivo de garantizar su identificación y posterior traslado.

Finalmente, durante la mañana de este martes, el sospechoso salió voluntariamente de su domicilio y quedó a disposición del personal policial que permanecía en el sector.

Los efectivos procedieron a demorarlo y trasladarlo a las instalaciones de la Comisaría Primera de Neuquén, donde continuaron con las actuaciones correspondientes.