La Justicia de Santa Cruz debió iniciar una investigación formal. El hombre también acusó a su ex mujer de haberle robado.

Se peleó con su ex y presentó una curiosa denuncia penal: mordidas y arañazos.

Un hombre que protagonizó una pelea en la vía pública con su ex pareja presentó una curiosa denuncia penal por lesiones, tras el altercado que se produjo en la vía pública de la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz.

La discusión que, según el denunciante, luego abrió paso a la agresión física y a un presunto robo todavía sin dilucidar, tuvo lugar en la parte trasera de una sucursal del supermercado La Anónima en Las Heras.

En la declaración que efectuó ante las autoridades policiales, el hombre, de 24 años, aseguró que su ex pareja y madre de su hijo de 4 años, fue quien hizo caldear los ánimos y que él, en un primer momento, intentó alejarse del lugar para evitar que la discusión pasara a mayores.

No obstante, de acuerdo con lo que contó, la mujer no dejó de agredirlo verbalmente y, luego, físicamente, arañándolo en el pecho.

En el momento de los arañazos, relató el presunto agredido, ella también le quitó su teléfono celular Samsung A26 que, hasta el momento de la denuncia, no había podido ser recuperado.

El supermercado La Anónima de Puerto Santa Cruz y Paso, en Las Heras.

El detalle de las agresiones continúa mencionando que cuando él intentó volver a hacerse de su teléfono, se produjo un forcejeo entre ambos, durante el cual su expareja presuntamente lo mordió en el brazo derecho.

Durante ese enfrentamiento, a modo de represalia, él tomó el teléfono celular y los anteojos de ella, antes de retirarse del lugar.

Del Hospital de Las Heras a la Comisaría

Luego de finalizada la trifulca, el hombre se dirigió al Hospita Distrital de Las Heras para solicitar atención médica.

Los médicos que lo recibieron constataron que presentaba lesiones de carácter leve en su cuerpo, según se desprende de la información difundida sobre el caso.

La atención de los médicos dejó constancia de las heridas para que fuera incorporada a la denuncia policial.

La presunta víctima manifestó su intención de impulsar la acción penal contra su expareja por lo ocurrido, algo que posteriormente realizó.

La pelea no terminó en el supermercado sino que tuvo un segundo capítulo en el domicilio de la mujer.

De acuerdo con la continuidad de su relato, el hombre se presentó allí para tratar de recuperar el celular que supuestamente ella le había quitado en medio de los arañazos, las mordidas y los forcejeos.

Por lo que él contó, la visita fue en vano, ya que ella le dijo que no tenía ningún teléfono. En el momento de conocerse los detalles de la denuncia, el dispositivo continuaba sin ser hallado.

Habrá una investigación

La denuncia penal que dio paso a la intervención de la Justicia incluyó acusaciones por lesiones leves y robo. La primera, debidas a las mordidas y los arañazos y la segunda, por la desaparición del teléfono.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 y Penal Juvenil de Las Heras.

Por el momento, la única información disponible pasa por la versión aportada por el propio denunciante, por lo cual el avance de las investigaciones deberá determinar si eso fue lo que efectivamente ocurrió.