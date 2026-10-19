Temporal de lluvia en Neuquén: cayeron 25 milímetros en tres horas y cortaron calles del Bajo por la rotura de un caño

El subsecretario de Medio Ambiente Francisco Baggio aseguró que los principales inconvenientes por el caño roto son en Perito Moreno y Chubut y Santa Cruz.

La lluvia volvió a hacerse sentir con fuerza en Neuquén capital este lunes. Entre las 8 y las 11 se acumularon 25 milímetros de agua, un volumen considerable para apenas tres horas que dejó calles anegadas en algunos sectores, especialmente en el Bajo de la ciudad. Sin embargo, desde el municipio aseguraron que el sistema de desagües pluviales está funcionando adecuadamente y atribuyeron los principales inconvenientes a la rotura de un caño en una conexión al sistema.

Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén, explicó a LM Neuquén que la medición se realizó a través de la estación pluviométrica de Defensa Civil y remarcó que se trata de una cantidad importante de precipitaciones para un período tan breve.

“Recordemos que son 25 milímetros en tres horas, es un montón”, señaló el funcionario. No obstante, sostuvo que, hasta el momento de la entrevista, el escurrimiento del agua en la ciudad era adecuado y que el volumen registrado no estaba generando inconvenientes generalizados.

Uno de los puntos que concentró la atención fue la intersección de Perito Moreno entre Chubut y Santa Cruz, en el Bajo neuquino, donde se acumuló agua sobre la calzada. De acuerdo con Baggio, el anegamiento se produjo por la rotura de uno de los caños que conectan con el sistema pluvial.

El funcionario indicó que, de manera preliminar, se presume que un vehículo o una máquina de gran porte dañó la conexión, que se encuentra enterrada. “Evidentemente, un vehículo rompió el caño y estamos desagotando con motobombas”, explicó.

Desde el área municipal señalaron que ya se había solicitado la reparación de la conexión y que los equipos trabajaban en el lugar para retirar el agua acumulada. La rotura afectó el funcionamiento de ese sector puntual y provocó el anegamiento de las calles cercanas.

Otras intervenciones por la lluvia

Baggio también mencionó que durante la mañana se registraron otras situaciones vinculadas con las precipitaciones, entre ellas un inconveniente en la zona de barrio Militar y calle 12 de Septiembre, que, según informó, ya había sido resuelto.

En ese caso, el problema estuvo relacionado con la acumulación de residuos en la vía pública y la obstrucción de bocas de tormenta, una situación que puede dificultar el escurrimiento del agua cuando se producen lluvias intensas.

El subsecretario señaló que los equipos municipales continuaban atendiendo las distintas situaciones que surgían durante la emergencia, aunque insistió en que el sistema de desagües estaba respondiendo de manera adecuada.

La situación, explicó, presenta una dificultad adicional por las condiciones del suelo. Neuquén viene de atravesar un período de lluvias frecuentes y, según Baggio, la acumulación de precipitaciones durante los últimos 30 días redujo la capacidad de absorción de la tierra.

“Ya venimos con mucha lluvia, poca permeabilidad del suelo, y eso nos genera este gran problema. No hay suelo absorbente”, detalló.

Frente a los anegamientos registrados, Baggio defendió el funcionamiento de las obras pluviales de la ciudad y señaló que el inconveniente más importante de la mañana respondió a la rotura de la conexión en el Bajo.

En particular, destacó el desempeño del pluvial de la avenida Mosconi, que comenzó a operar durante las lluvias de julio y que, de acuerdo con su evaluación, está funcionando correctamente. También sostuvo que no se habían detectado problemas en el tramo que va desde Félix San Martín hacia el puente.

El funcionario atribuyó la acumulación de agua en Perito Moreno entre Chubut y Santa Cruz a una situación puntual y no a una falla general del sistema. Mientras avanzaba el operativo de desagote, el municipio esperaba que se reparara el caño dañado para normalizar el escurrimiento en ese sector durante esta mañana.