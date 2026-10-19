Una avioneta con tres ocupantes se cayó en una calle muy transitada

El piloto había advertido sobre fallas en el motor antes del accidente, ocurrido en una transitada intersección de San José.

Una avioneta con tres ocupantes se estrelló en una calle muy transitada

Una avioneta con tres ocupantes se estrelló en una calle muy transitada

Una avioneta monomotor perdió potencia y se estrelló sobre una concurrida intersección de San José, California, en Estados Unidos. El accidente ocurrió el sábado por la tarde, en un horario de mucho tráfico. Los tres ocupantes de la aeronave sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

El siniestro se produjo en la intersección de Capitol Expressway y Excalibur Drive, dos vías con importante circulación vehicular. La aeronave, un Cessna 177A Cardinal fabricado en 1968, perdió potencia en el motor y cayó sobre la calzada, donde quedó clavada en medio de la calle.

El Departamento de Bomberos de San José confirmó que a bordo viajaban dos adultos y un menor. Los tres fueron asistidos por los equipos de emergencia y derivados a un centro de salud cercano. Según los primeros reportes, las lesiones fueron leves.

Los rescatistas describieron el episodio como una “historia de supervivencia milagrosa”, según informó NBC Bay Area. La aeronave cayó en una zona de tránsito intenso, pero no chocó contra ningún automóvil ni alcanzó a peatones, lo que evitó consecuencias más graves.

El piloto había advertido sobre fallas en el motor

Un portavoz de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó que el piloto había comunicado problemas en el motor antes de que se produjera la caída, según publicó el East Bay Times.

Por el momento, no se determinaron las causas exactas de la pérdida de potencia. La investigación formal sobre el accidente recién comienza y deberá establecer qué ocurrió durante los momentos previos al impacto.

Tras el siniestro, los equipos de emergencia también trabajaron para controlar un derrame de combustible en el lugar. La intervención buscó reducir los riesgos asociados a la presencia de combustible sobre el asfalto y garantizar la seguridad en el área.

A quién pertenece la avioneta que se estrelló en San José

Los registros de la FAA permitieron identificar a la aeronave como propiedad de Flying Twenty Inc., un club de vuelo sin fines de lucro vinculado a la Universidad Estatal de San José (San Jose State University), de acuerdo con información difundida por ABC7.

La organización ofrece sus servicios a estudiantes, graduados y profesores de esa institución educativa y opera desde el aeropuerto Reid-Hillview, ubicado en la misma ciudad californiana.

Consultado telefónicamente por NBC Bay Area, un integrante del club se negó a realizar declaraciones sobre la organización, el piloto o las circunstancias del accidente.

Mientras avanzan las actuaciones, las autoridades deberán determinar por qué el Cessna perdió potencia y cómo se desarrolló la emergencia que terminó con la aeronave sobre una de las intersecciones transitadas de San José. Por ahora, el hecho dejó tres personas con heridas leves y no se reportaron víctimas fatales ni otros afectados.