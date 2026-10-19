¿Maltrato en el cementerio y el crematorio? ATE cerró las puertas del municipio de Centenario

ATE cerró las puertas del municipio por denuncias de maltrato a dos trabajadoras del cementerio y el crematorio. El jueves habrá reunión con el gabinete.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) inició este lunes una medida de fuerza en la Municipalidad de Centenario . Los trabajadores realizan una permanencia en el edificio central del Casco Viejo , que permanece cerrado al público. El conflicto se da luego de que este último domingo se festejara los 104 años de la localidad.

El reclamo apunta a situaciones de presunto maltrato y hostigamiento que, según el gremio, sufren dos empleadas del cementerio y del crematorio municipal por parte de la dirección del área. Sin embargo, de fondo hay un tema que el mismo gremio ya había adelantado, y es la discusión sobre los pases a planta permanente y los cupos.

Según ATE, hay 56 trabajadores en condiciones de pasar a planta, y el municipio ofrece solamente 30. Los otros 26 quedarían para el año que viene, a medida que se vayan jubilando otros empleados, y sin ninguna garantía.

Bloqueo de ATE a las oficinas de la Municipalidad de Centenario.

Ricardo Tabia, secretario general de la Regional Este de ATE Neuquén, explicó a LM Neuquén el motivo de la protesta. "Nunca les informan nada de los servicios, tienen muy malos modos y son personas muy trabajadoras", señaló sobre la situación de las trabajadoras.

ATE: un conflicto que se arrastra por la planta permanente

De acuerdo con lo informado por el gremio, el malestar no es nuevo. Las trabajadoras vienen denunciando estos episodios desde hace días. Durante el último feriado hubo una nueva situación que terminó de colmar la paciencia. Ante esto, la conducción regional resolvió endurecer la postura y pasar a la medida de fuerza.

La falta de información sobre los servicios es uno de los puntos centrales del reclamo. En un área sensible como el cementerio y el crematorio, donde el personal atiende a familias en duelo, la comunicación interna resulta clave para el funcionamiento cotidiano.

Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad de Centenario no había emitido una postura oficial sobre las acusaciones.

Reunión con el gabinete

Tabia indicó que está prevista una reunión para el jueves 22 por la mañana con parte del gabinete municipal. El objetivo es buscar una solución al conflicto en el sector. Desde ATE esperan que en ese encuentro se tomen medidas concretas para garantizar un trato adecuado a las trabajadoras.

El gremio venía de una medida de fuerza grande en las oficinas de Tránsito y Seguridad Vial, epicentro de la entrega de licencias de conducir, un punto clave porque cada vez se suman más choferes a empresas, y es un trámite que puede tener algunas demoras. Estuvo paralizado casi una semana por el reclamo de guardias activas. Finalmente, el conflicto se resolvió antes de los festejos del aniversario.

El gremio además le reprocha al municipio que habla de cumplir la Carta Orgánica para limitar la planta permanente, pero no dice nada de los cargos políticos, que según ATE se llenaron de funcionarios, abogados y subsecretarios.

Y hay un tercer frente: ATE denuncia sumarios contra trabajadores que, según dicen, se resuelven solo con testimonios, y anticipan que van a pelearlos en la Junta de Disciplina.