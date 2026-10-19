Choque violento: un viejo Falcón quedó destruido y el auto que lo embistió siguió de largo una cuadra

El conductor del Ford dijo que cedió el paso, pero el Citroën C4 de una mujer se le fue inexplicablemente encima. El factor que pudo haber sido determinante.

Choque violento: un Falcon quedó destruido y el auto que lo embistió siguió de largo una cuadra.

Un violento accidente de tránsito en Río Gallegos tuvo dos puntos de impacto durante la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026 , en la avenida San Martín de la capital de Santa Cruz .

Acaso lo que más llamó la atención fue que un viejo y resistente Ford Falcon , un clásico que siempre fue considerado un “duro”, esta vez terminó como cualquiera de los autos de hoy en día: muy abollado .

Según lo que se pudo reconstruir, un Citroën C4 conducido por una mujer que habría tenido un problema de salud al volante, embistió al Falcon violentamente en el cruce de la calle José Ingenieros con una de las principales avenidas de la capital provincial.

Además de los bollos en el Falcon, otro elemento que dio cuenta de la violencia del incidente es que el vehículo de la mujer, tras el impacto, siguió su marcha una cuadra, hasta terminar detenido contra una baranda de hierro.

Un familiar de la conductora dijo en el lugar que la mujer se habría descompensado al volante, lo que explicaría buena parte del accidente. Aunque hasta el mediodía no había confirmación oficial sobre ese punto.

Cómo fue el choque en Santa Cruz

Fue el conductor del Falcon quien relató cómo se produjo el accidente.

Según su testimonio, él venía circulando por José Ingenieros y se disponía a cruzar la avenida San Martín para continuar por Hipólito Yrigoyen.

Pero al llegar al cruce, siempre en base a lo que contó, se había detenido para ceder el paso a los vehículos que transitaban por la avenida, que es una de las principales arterias de la capital santacruceña.

Según su versión, pese a esa circunstancia e inexplicablemente, el Citroën C4 se dirigió directamente hacia su auto e impactó de lleno contra la parte delantera, en un costado.

"Yo no lo puedo creer"

“Yo no lo puedo creer. Yo frené. Detuve el paso y la mujer me chocó la trompa”, relató el hombre visiblemente mortificado, según consignó La Opinión Austral.

Así quedó el Citroen C4 que luego de pegarle a la trompa del Falcon recorrió una cuadra hasta chocar con una baranda de contención. La Opinión Austral

Según informó ese mismo medio, el impacto fue tan fuerte, que terminó dando un trompo.

El viejo auto quedó detenido en medio del cruce donde se dio ese primer incidente, con toda su parte delantera muy dañada.

El segundo impacto, a una cuadra

Tras ese primer impacto, el Citroën C4 de la mujer continuó su marcha durante aproximadamente una cuadra por la avenida.

En ese tramo, despúés, se relevó que había nueve autos estacionados. Afortunadamente, el C4 pasó de largo muy cerca de todos, pero sin tocar ni uno. El objeto que terminó deteniéndolo fue otro.

El recorrido terminó en la esquina de la calle Yrigoyen, donde el vehículo golpeó contra una estructura metálica situada junto a la Sociedad Rural, una suerte de baranda baja ubicada muy cerca del cordón de la vereda, justamente como una contención de vehículos que eventualmente podrían sairse de la calzada.

El Citroën quedó detenido allí, también con importantes daños en la parte delantera.

Qué se sabe de la conductora del Citroën

La mujer que manejaba el Citroën fue asistida y trasladada al Hospital Regional de Río Gallegos, que según queda a una cuadra del lugar del accidente. Pero no se difundieron detalles sobre su estado tras ese traslado.

El familiar que habló en el lugar indicó que la conductora se habría descompensado.

La conductora del Citroen que chocó al Falcon fue trasladada al Hospital de Río Gallegos.

Lo que no se confirmó oficialmente es si sufrió este problema de salud antes del accidente, durante el choque o si fue posterior o hubo otra causa.

La posibilidad de una emergencia médica al volante podría dar respuesta a una maniobra que hasta el momento se hace algo inexplicable, en caso de que lo declarado por el conductor del Falcon sea tal cual lo relató.

La investigación del choque deberá evaluar si tuvo algún vínculo con un eventual problema de salud de la conductora.

Tránsito interrumpido en la avenida San Martín

El siniestro afectó la circulación en las dos intersecciones de la avenida San Martín: José Ingenieros, donde se produjo el primer impacto, e Hipólito Yrigoyen, donde el Citroën terminó contra la baranda.

El tránsito se volvió a habilitar luego de que se realizaron las actuaciones necesarias para terminar de dilucidar cómo sucedió el choque.