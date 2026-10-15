El abogado del dueño de casa, a quien investigan por un homicidio, dio una versión completamente opuesta a la del Ministerio de Seguridad. Otros detalles polémicos.

¿Por qué había cuatro lingotes de oro en un inodoro? La sorprendente explicación que contradice al Gobierno.

El hallazgo de cuatro lingotes de oro dentro del inodoro de la casa del sospechoso de un crimen, que difundió el Gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad , sumó una nueva polémica a partir de la explicación del abogado defensor del hombre investigado, que contradijo la versión oficial.

Marcelo Fernández, defensor de Carlos Álvarez, cuestionó varios aspectos de los allanamientos realizados en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Fundamentalmente se refirió al hallazgo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina que, según informó el Gobierno, fue de 10 kilos de oro, valuado en más de 1.200 millones de pesos.

Álvarez es investigado por la muerte de Mario “Pato” García, un hombre de 50 años que desapareció en diciembre de 2025 después de denunciar un robo en una comisaría de Caleta Olivia, y cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en un descampado varias semanas después.

Su abogado planteó presuntas irregularidades en los allanamientos dispuestos en el marco de la investigación y, en lo respectivo a los lingotes secuestrados, aseguró que no se trataría de oro, como afirmaron las autoridades nacionales.

El presunto oro fue secuestrado por Prefectura en Caleta Olivia.

La noticia del hallazgo fue difundida este miércoles por el portal oficial argentina.gob.ar y aseguraba que Prefectura había secuestrado “cuatro lingotes de oro, con un peso de más de 2 kilos y medio” cada uno.

"Cien por ciento garantizado: no es oro"

Fernández le dijo a Canal 2 de Caleta Olivia que los supuestos lingotes son, en realidad, un recuerdo familiar que su defendido conservaba como pisapapeles.

Explicó que se trata de un regalo que Álvarez recibió de su bisabuelo y que estaba guardado en un depósito de la casa, dentro de un inodoro en desuso.

“El supuesto oro, que no es oro, cien por cien garantizado que no es oro, hay que ver en el análisis de qué se trata. Pero el resultado va a dar seguramente negativo porque no es oro”, insistió el letrado.

Los allanamientos en Caleta Olivia

Según lo informado oficialmente, los procedimientos en los cuales se hallaron los lingotes estuvieron a cargo de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura, que comenzó a trabajar en el caso de “Pato” García el 6 de mayo de 2026.

En base a tareas de vigilancia y otras informaciones, los investigadores identificaron dos domicilios que consideraron vinculados con la causa.

En los allanamientos a esas viviendas, los prefectos encontraron cuatro lingotes ocultos en el depósito de agua de un inodoro en desuso, empotrado en la pared de un baño.

El material quedó sujeto a las pericias correspondientes para establecer su composición que, según la versión del abogado de Álvarez, dista de ser lo que se difundió.

Vainas servidas en la casa del acusado

Por otro lado, Fernández cuestionó que en los allanamientos se hayan secuestrado por segunda vez teléfonos celulares que, según indicó, fueron adquiridos después del episodio que se investiga.

“No sabemos por qué se secuestraron de nuevo los celulares que fueron comprados ahora, uno en marzo y otro comprado hace 17 días. Vuelven a secuestrarle (a Álvarez) los celulares, lo que es un perjuicio grande para la familia”, sostuvo.

Los investigadores se llevaron también vainas servidas de balas que, según Fernández, Álvarez conserva debido a que es coleccionista y recicla elementos antiguos.

El abogado dijo que esos objetos ya estaban en la vivienda de Caleta Olivia durante un allanamiento anterior, pero que en esa oportunidad no habían sido secuestrados.