La Prefectura Naval descubrió un millonario botín oculto de una manera insólita durante una causa por una desaparición. El sorpresivo operativo..

Insólito escondite: hallaron 10 kilos de oro en lingotes dentro del inodoro de una casa

Un hallazgo inesperado convirtió un allanamiento rutinario en la ciudad de Caleta Olivia , provincia de Santa Cruz , en uno de los decomisos más llamativos de los últimos meses.

Personal de la Prefectura Naval Argentina encontró cuatro lingotes de or o, con un peso individual de 2,5 kilos cada uno, ocultos dentro del depósito de agua del inodoro de un baño en desuso. El secuestro fue valuado por la fuerza de seguridad federal en más de 1.200 millones de pesos.

El operativo se enmarca en una causa que investiga la desaparición de un hombre ocurrida el 7 de diciembre de 2025 en la misma localidad. Desde el 6 de mayo de 2026, la conducción de las tareas investigativas quedó formalmente a cargo de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura, que ya había realizado procedimientos previos en agosto y septiembre antes de llegar a este resultado.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco. Los efectivos concretaron dos procedimientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad patagónica.

Qué más se secuestró en los allanamientos y quiénes fueron identificados

En el primer domicilio, donde se encontraron los cuatro lingotes de oro dentro del inodoro en desuso, los efectivos también identificaron a tres personas mayores de edad y secuestraron un automóvil, un equipo DVR, dos teléfonos celulares y 38 vainas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores: tres sobres con muestras de hisopados realizados sobre una heladera. Este último detalle podría vincularse con rastros biológicos relevantes para la causa principal de la desaparición.

En el segundo domicilio allanado, la Prefectura identificó a cuatro personas —dos adultos y dos menores de edad— y secuestró dos teléfonos celulares adicionales.

La elección del escondite —el depósito de agua de un baño inutilizado— revela la intención de los involucrados de ocultar el oro en un lugar que normalmente no recibe atención durante una inspección superficial.

El agua del depósito funcionaría como camuflaje adicional para impedir que los lingotes se detectaran visualmente desde el exterior del artefacto sanitario. La Justicia de Santa Cruz continúa con la investigación, que mantiene como eje central el esclarecimiento de la desaparición ocurrida hace más de diez meses.