El organismo denunció falta de documentación sobre el envío de barras a Londres en 2024 y cuestionó pérdidas por USD 1.023 millones en derivados.

La Auditoría General de la Nación (AGN) difundió un contundente informe sobre la administración de las reservas internacionales en el que confirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) depositó 1.000 barras de oro en el Banco de Inglaterra —custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS)— durante 2024 y refundió otros 115 lingotes bajo estándares de “buena entrega”.

Ante la falta de respaldo documental y los riesgos legales detectados, el organismo de control recomendó disponer la repatriación del metal precioso hacia la sede de la autoridad monetaria.

Según precisó la entidad presidida por Juan Manuel Olmos , el traslado ejecutado entre junio y agosto de 2024 modificó sustancialmente la naturaleza jurídica del activo: el BCRA dejó de poseer lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de “oro no asignado” .

Además, la Auditoría señaló graves inconsistencias contables. Aunque el Central había negado haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior, tanto en su propia contabilidad como en los extractos del BIS se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy sin que se entregara el respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos. Para el organismo, durante la revisión se registraron “incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo”.

Riesgos de embargo y falta de resguardos operativos

El reporte advirtió que el BCRA no presentó la documentación considerada indispensable para verificar si el oro fue utilizado como garantía en operaciones financieras ni si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad soberana. En esa línea, remarcó que no se acreditó una evaluación integral de riesgos contractuales, jurídicos, operativos y patrimoniales —incluida la prórroga de jurisdicción—, haciendo alusión directa a los juicios internacionales con fallos firmes informados por el Gobierno ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en octubre de 2026.

Asimismo, el ente auditor indicó que el traslado físico del metal se concretó sin un instructivo formalmente aprobado ni acreditación de la custodia de la póliza de seguro correspondiente, omisiones que impidieron verificar los mecanismos de resguardo previstos para los activos. Tampoco se verificó “un beneficio sustantivo” que justificara la operación, por lo que instó a las autoridades del Central a adoptar una estrategia de mayor cautela frente a un escenario internacional de conflictividad creciente.

“La confidencialidad de la administración de las reservas no puede invocarse para eludir el control externo”, subrayó la AGN, recordando que cuenta con mecanismos para preservar información sensible —habiendo dispuesto reservas parciales en el propio informe— y que “rendir cuentas es una obligación para los funcionarios públicos, no una gracia discrecional”, en referencia al artículo 85 de la Constitución Nacional, que asigna la presidencia del organismo a un representante de la oposición.

El presidente de AGN explicó que "ya se mandaron a auditar las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata”. Foto: Google.

El cruce técnico por las pérdidas en derivados y la defensa del BCRA

El nuevo documento volvió a conectar el traslado físico de los lingotes con la controversia abierta el pasado 8 de octubre, cuando la AGN observó en los estados contables de 2025 que las operaciones financieras de cobertura (zero-cost collars) realizadas con el BIS y el Deutsche Bank arrojaron pérdidas por USD 1.023 millones liquidables en divisas —entre el quebranto de los contratos y las primas pagadas—, frente a una revalorización contable neta de las tenencias por USD 2.505 millones (más de $8 billones) impulsada por el salto internacional del precio del oro.

Para Olmos, ambos fenómenos no deben mezclarse ni confundirse: “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”.

Por su parte, el BCRA conducido por Santiago Bausili había rechazado el análisis aislado de esas coberturas en su Informe de Política Monetaria del tercer trimestre de 2026 y durante una conferencia de prensa el 29 de octubre. Allí argumentó que los contratos formaron parte de una estrategia integral que permitió preservar cerca del 70% de la suba del metal durante 2025 —tras un salto del 66% que excedió los escenarios previstos— sin modificar ni gravar las tenencias físicas.

Previamente, ante el Senado, Bausili había asegurado que todos los movimientos estaban documentados y que en 2024 se aprovechó una ventana de mercado para reemplazar barras de menor aceptación comercial por otras de mejor calidad, a un costo inferior al histórico. Sin embargo, para la Auditoría, esas explicaciones públicas no sustituyen la entrega formal de los contratos y antecedentes técnicos para su fiscalización.