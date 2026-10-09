Polémica por el oro del Banco Central: los detalles de la operación cuestionada por la AGN

En 2025 el BCRA tomó seguros de cobertura para prevenirse de una caída de la cotización del oro que no ocurrió. Cuál es la reserva que tiene Argentina.

El BCRA tiene 1,984 millones de onzas de oro que equivalen a 61,7 toneladas. Entre el cierre de 2024 y el de 2025 la tenencia no se movió.

Una polémica quedó instalada a partir de una valoración negativa que realizó el auditor general de la Nación, Juan Manuel Olmos, quien calificó de "especulación" a una operación de cobertura del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) que significó una pérdida de unos u$s1.000 millones.

Se trata de un seguro que contrató el año pasado el BCRA para cubrirse de una potencial caída del precio del oro a lo largo del 2025, algo que al final no ocurrió, sino todo lo contrario. El metal subió tanto de cotización que al final toda la operación dejó una ganancia neta de u$s2.500.

El cuestionamiento de Olmos, en todo caso, sería que en vez de haber ganado u$s3.500 millones, la rentabilidad fue menor . Gran parte de los economistas salieron a cuestionarlo y respaldar las explicaciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Las operaciones de cobertura son muy comunes en el mundo financiero y se producen más cuando hay inestabilidad de los mercados y alta volatilidad.

Los detalles

El economista y experto en mercados Nau Bernues señala que lo que movió el numero del oro del Banco Central en 2025 fue una suba 64,9% de la cotización de la onza.

Foto: REUTERS/Alexander Manzyuk.

El BCRA tiene 1,984 millones de onzas de oro que equivalen a 61,7 toneladas. Entre el cierre de 2024 y el de 2025 la tenencia no se movió. Sigue teniendo las mismas 61,7 toneladas.

Bernues detalla que en el balance del BCRA la onza pasó de valer u$s2.623,45 a u$s4.326,01, lo que marcó una suba de 64,9% en un año. "Las mismas barras pasaron a valer u$s8.587 millones frente a u$s 5.207 millones del año anterior. Son u$s 3.380 millones de ganancia que viven en el lingote", explica Bernués.

El analista detalla que "mientras el oro subía, el BCRA tenía otra operación en marcha". Según indicam deberían ser "derivados atados al precio del oro, liquidables en dólares, sin mover un lingote".

"Según el BCRA, cubre el 100% de la posición desde 2007. ¿Cubrirse de qué? De que la onza baje y se lleve puesta una parte del valor de las Reservas. Lógico", explicó.

Pero el profesional indicó que el precio hizo lo contrario. "Según la AGN, esas opciones cerraron 2025 con un resultado negativo de u$s 960,2 millones, más u$s62,8 M de primas. En total u$s1.023 millones pagaderos en billetes", agregó.

Bernués plantea que "la palabra 'especuló', que usó el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, no aparece en el dictamen técnico del Central. "¿Cuánto quedó entonces? La suba del oro dejó u$s3.380 millones, la cobertura se llevó u$s1.023 millones. Queda una ganancia neta de u$s 2.357 millones. Puesto en proporción, la cobertura se comió cerca del 30% de lo que ganó el oro en el año", agregó Bernués.

Qué está pasando en 2026

El oro marcó su máximo histórico el 29 de enero pasado al llegar a los u$s5.501,70 la onza, y el 1 de julio bajó a u$s3.978,55, una caída de 27,7%.

Bernues señala que "si el BCRA cubre de manera habitual como dice, en esa bajada la cobertura tendría que haber ganado".