Qué billetes están obligados a cambiar los bancos aunque no seas cliente: la aclaración del BCRA

Qué condiciones deben cumplir los billetes y cómo reclamar ante una negativa de la entidad.

El organismo recordó la regla tras el reclamo de un usuario en redes sociales.

Si bien en los últimos se ha reducido la cantidad de personas que usan billetes, hay muchos ejemplares que están deteriorados por distintas razones. Es así que el Banco Central de la República Argentina (BCRA ) dio a conocer cuales son las condiciones fijadas que obligan a los bancos a cambiar los billetes.

El organismo recordó la regla tras el reclamo de un usuario en redes sociales . Y recordó que el servicio debe estar disponible para cualquier persona, incluso si no tiene una cuenta en la entidad.

Según precisaron, el estado del papel determina cómo se resuelve el pedido. Importan la superficie conservada, el origen del daño y la posibilidad de reconocer que los fragmentos pertenecen a un mismo ejemplar.

Con esos elementos se establece si corresponde el reemplazo en la sucursal o un análisis técnico.

Qué billetes deben aceptar cambiar los bancos

La reglamentación del BCRA contempla los billetes rotos, perforados, manchados, descoloridos, sucios, quemados o cercenados por el uso o por un hecho involuntario. Para el canje ordinario, establece que deben conservar al menos el 60% de la superficie original.

Los billetes deteriorados pueden presentarse para su canje aunque el solicitante no sea cliente del banco (Foto: Tomas Cuesta/Bloomberg)

Si el papel está dividido en varias partes, debe resultar evidente que todas corresponden al mismo ejemplar. Las piezas de billetes diferentes no pueden reunirse para alcanzar el porcentaje exigido.

Cuando se conserva más del 60% de superficie sana, el banco debe resolver el cambio en el acto. Puede entregar otro billete o acreditar el importe en la cuenta de la persona que lo presenta.

Las manchas producidas por sistemas de seguridad utilizados para desalentar robos tienen un régimen específico de verificación. Su tratamiento es distinto del previsto para los billetes desgastados o dañados por un accidente.

Qué hacer si los billetes están muy dañados

Si el deterioro es mayor, la persona puede acercarse a un banco con todos los fragmentos disponibles y las pruebas de que el daño fue accidental. La entidad debe recibir el material y enviarlo al Banco Central para su verificación.

El laboratorio analiza los restos y determina si corresponde reconocer su valor. Si el resultado permite el canje, el BCRA acredita el monto aprobado al banco, que después entrega el dinero al interesado o lo deposita en su cuenta.

Cuando existen dudas sobre ejemplares muy deteriorados, la entidad debe remitirlos con una nota que detalle la presentación, el importe estimado y, si es posible, su numeración y denominación. También se adjunta la explicación del daño y, ante un siniestro, la denuncia policial correspondiente.

La fachada del Banco Central de la República Argentina, en una imagen de archivo (Foto: Reuters)

Este procedimiento alcanza únicamente a los pesos argentinos de curso legal. El Banco Central no realiza por esta vía el cambio de dólares, euros u otras monedas extranjeras dañadas.

Cómo reclamar si el banco se niega

Ante una negativa que no se ajuste a las condiciones previstas, corresponde presentar un reclamo formal en la entidad y conservar el número de trámite. La gestión puede hacerse por los canales habilitados por el banco.

Si transcurren al menos diez días hábiles sin una solución o con una respuesta insatisfactoria, se puede acudir al Banco Central. El formulario de reclamos requiere los datos de la entidad, el número del reclamo previo, el DNI y una descripción del problema.

La falta de prestación del canje puede derivar en sanciones, previo sumario, según la Ley de Entidades Financieras. El régimen contempla llamados de atención, apercibimientos, multas, inhabilitaciones y revocación de la autorización para funcionar. Para graduar las multas se consideran, entre otros factores, la magnitud de la infracción y el perjuicio ocasionado.