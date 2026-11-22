El sorteo del Quini 6 pone en juego un pozo de más de 6.900 millones de pesos para la noche del domingo. Controla tu jugada.

El Quini 6 , en su edición 3428 de este domingo 22 de noviembre, puso en juego un pozo millonario de más de 6.900 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.300 millones de pesos . Salieron los números 20, 04, 10, 18, 03 y 36. En esta oportunidad, no hubo un ganador con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.100 millones de pesos . Salieron los números 16, 03, 17, 19, 26 y 37. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.700 millones de pesos y salieron los números 41, 05, 15, 42, 18 y 25. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 485 millones de pesos; los números favorecidos fueron 34, 22, 07, 28, 17 y 31. Hubo 52 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 9 millones de pesos.

Quini 6: los resultados del miércoles 18 de noviembre de 2026

El Quini 6, en su edición 3427 de este miércoles 18 de noviembre, puso en juego un pozo millonario de más de 8.200 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.164 millones de pesos. Salieron los números 09, 20, 40, 25, 03 y 37. En esta oportunidad, no hubo un ganador con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.384 millones de pesos. Salieron los números 28, 18, 36, 20, 07 y 26. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos y se llevó más de 3.294 millones de pesos. El ganador es de Victoria, provincia de Buenos Aires.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.113 millones de pesos y salieron los números 07, 36, 14, 00, 25 y 29. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 368 millones de pesos; los números favorecidos fueron 21, 20, 19, 08, 33 y 38. Hubo 17 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 21 millones de pesos. Los ganadores son tres de Santa Fe, cinco de CABA, seis de Buenos Aires y tres de Córdoba.