Quini 6 HOY: los resultados del domingo 15 de noviembre de 2026

El sorteo del Quini 6 pone en juego un pozo de más de 7.700 millones de pesos para la noche del miércoles. Controla tu jugada.

El Quini 6 , en su edición 3426 de este domingo 15 de noviembre, puso en juego un pozo millonario de más de 7.700 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.180 millones de pesos . Salieron los números 02, 01, 39, 13, 10 y 38. En esta oportunidad, no hubo un ganador con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.140 millones de pesos . Salieron los números 21, 28, 11, 17, 19 y 27. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.680 millones de pesos y salieron los números 01, 37, 33, 27, 40 y 16. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 486 millones de pesos; los números favorecidos fueron 02, 33, 38, 24, 43 y 01. Hubo 1 ganador con seis aciertos que se llevarán el pozo completo. El billete ganador se jugó en provincia de Buenos Aires.

Quini 6: los resultados del miércoles 11 de noviembre de 2026

El Quini 6, en su edición 3425 de este miércoles 11 de noviembre, puso en juego un pozo millonario de más de 6.900 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.160 millones de pesos. Salieron los números 40, 02, 37, 32, 24 y 25. En esta oportunidad, no hubo un ganador con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.770 millones de pesos. Salieron los números 06, 33, 37, 28, 00 y 17. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.080 millones de pesos y salieron los números 37, 36, 27, 15, 40 y 42. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 340 millones de pesos; los números favorecidos fueron 28, 38, 33, 36, 27 y 10. Hubo 6 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 56 millón de pesos.